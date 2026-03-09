Μπροστά σε μεγάλες ανατροπές και δυσκολίες βρίσκεται η ελληνική κοινωνία με την γεωπολιτική κρίση που έχει ξεπσπάσει να απειλεί να τινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τα πιο εφιαλτικά σενάρια γίνονται πραγματικότητα στη 10η μέρα του πολέμου με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 120 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που επιφέρει τεράστιες ανατιμήσεις σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σε μια οικονομία που η ακρίβεια είχε γίνει... κανονικότητα, έρχονται μεγάλες αυξήσεις.

Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, με τις τιμές χονδρικής να ανεβαίνουν και τις πρώτες αυξήσεις στη λιανική να είναι ήδη γεγονός, ενώ σήμερα το πρωί οι τιμές στα βενζινάδικα έδειχναν την αμόλυβη σταθερά και αρκετά πάνω από το 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ ανάλογες αυξήσεις καταγράφηκαν και στο πετρέλαιο κίνησης. Και αυτά δεν είναι παρά μια μικρή γεύση από όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι διαρροές και τα σενάρια για όλα τα επιδόματα, για μέτρα τύπου Pass είναι καθημερινές. Η κυβέρνηση φαίνεται να επιλέγει τα ίδια μέτρα - ασπιρίνες και επεξεργάζεται «πακέτα» στήριξης, όπως το γνωστό Fuel Pass και επιταγές ακρίβειας ή market pass 2026, προσπαθώντας να προλάβει ότι μπορεί, κυρίως επικοινωνιακά.

Τα επιδόματα μπορεί να πει κανείς ότι μοιάζουν με ασπιρίνες σε μια βαριά αρρώστια, ενώ δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού έχουν γίνει με τιμές πετρελαίου έως 100 δολάρια...

Όπως είναι γνωστό τα περασμένα χρόνια, μέσα στην ενεργειακή κρίση, εκατομμύρια πολίτες είχαν επιδοθεί στο κυνήγι επιδομάτων, επιταγών ακρίβειας, διαφόρων τύπου «pass», vouchers, έκτακτων ενισχύσεων, αλλά και ότι άλλο μπορεί να καλύψει μέρος των σημαντικών απωλειών που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά από τις κρίσεις που τους έχουν χτυπήσει.

Το 2022, μαζί με την ακρίβεια, μπήκαν στη ζωή εκατομμυρίων νοικοκυριών τα διάφορα pass, δηλαδή οι έκτακτες παροχές της κυβέρνησης που στόχο είχαν να καλύψουν μέρος έστω των απωλειών που είχαν υποστεί στις τσέπες τους οι πολίτες λόγω της σημαντικής και παρατεταμένης ακρίβειας. Οι ραγδαίες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, στα καύσιμα και στα τρόφιμα οδήγησαν τον κυβερνητικό επιτελείο να ανακοινώνει το ένα pass μετά το άλλο.

Ωστόσο, η ακρίβεια έμεινα, τα pass εξαφανίστηκαν και τώρα φαίνεται ότι θα επανέλθουν δίνοντας λίγα ευρώ σε όσους τελικά θα είναι δικαιούχοι. Η φορολογία ωστόσο στα καύσιμα μένει σταθερή, ο ΦΠΑ στο ύψος του και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ απλησίαστες.

Τα Pass «τάισαν την ακρίβεια» και έφυγαν

Power PASS

Η μεγάλη άνοδος των τιμών στην ενέργεια, που κορυφώθηκε τους μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έφερε στη ζωή των Ελλήνων το Power Pass. Μέσω αυτού επιστράφηκε σε εκατομμύρια νοικοκυριά ποσά έως 600 ευρώ για τη χρονική περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022. Μάλιστα το συγκεκριμένο PASS πήρε παράταση και για τον Ιούνιο.

Fuel Pass

Τον Απρίλιο του 2022 ιδιοκτήτες Ι.Χ. και μοτοσικλετών υπέλαβαν αιτήσεις για να λάβουν το Fuel Pass. Δικαιούχοι ήταν κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, με σκοπό την συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Το ποσό της επιδότησης για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική χώρα ήταν 40 ευρώ και στα νησιά 50 ευρώ και για τους ιδιοκτήτες μηχανής στα 30 και 35 ευρώ αντίστοιχα. Μάλιστα όσοι χρησιμοποιούσαν την άυλη ψηφιακή κάρτα είχαν μία πρόσθετη επιδότηση 5 ευρώ για το παραπάνω τρίμηνο.

Ακρίβεια στα τρόφιμα - Market Pass

Το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023 περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά υπέβαλαν αιτήσεις στο gov.gr προκειμένου ανάλογα την οικογενειακή τους κατάσταση να λάβουν μηνιαία επιδότηση από 22 έως 100 ευρώ για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2023 για αγορές προϊόντων κάθε είδους από Σούπερ Μάρκετ, Παντοπωλεία, Κρεοπωλεία, Ζαχαροπλαστεία, Γαλακτοπωλεία, Φούρνους, ιχθυοπωλεία, λαϊκές αγορές κτλ..