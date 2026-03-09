Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ θέτει μια σειρά σημαντικών ερωτημάτων για την διαχείριση των χρημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και τους μισθούς των γιατρών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, απαιτώντας απαντήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας καθώς και για μια σειρά ακόμα ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητά του Υπουργείου Υγείας.

Με ανάρτησή του στα social media, ο κ. Πολάκης υπογραμμίζει ότι παραμένει αναπάντητο το ερώτημά του για το πού κατευθύνθηκαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για το πρόγραμμα. Παράλληλα, κατηγορεί τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για αδιαφορία και για καθυστερήσεις σε κρίσιμα ζητήματα υποδομών και εξοπλισμού νοσοκομείων, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τις χρηματοδοτήσεις και τις αποφάσεις που αφορούν τον δημόσιο τομέα υγείας.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Αδωνη Γεωργιαδη!! Αντι να προσπαθεις να παρεις δημοσιοτητα ακομα κι αν σε βριζει το συμπαν, «παρεμβαινοντας» και καλα στην αντιπαραθεση που ειχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ,(φωτο 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ σε αυτα που σε εχω ρωτησει εδω και μερες και κανεις την ΜΟΥΓΚΗ ΠΑΠΙΑ:

1) Θα πας το κυκλοτρονιο που ΑΡΑΧΝΙΑΖΕΙ αχρησιμοποιητο και το οποιο εβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ογκολογικο Αγιων Αναργυρων ,στο Πανεπιστημιακο Νοσοκομειο στο Ηρακλειο για να μπορούν να γινονται παραπανω εξετασεις ,ή να γινονται τα επειγοντα οταν δεν ερχεται η πρωινη πτηση απο την Αθηνα που μεταφερει το Ραδιοφαρμακο;;(φωτο 2)

2) Θα χρηματοδοτησεις απο ΠΔΕ η απο το Ταμειο ανακαμψης με 5.000.000 ευρω την αγορα του μηχανηματος ακτινοθεραπείας CYBERKNIFE στο Κρατικο Νοσοκομειο της Νικαιας ,ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο ΠΑΤΟΥΛΗΣ;;;;; Η επειδη ειναι «κομμουνιστες και ΑΝΤΑΡΣΥΑ» εκει δεν το κανεις;;;;;;(φωτο 3)

3) Θα απαντησεις εσυ, γιατι η Αγαπηδακη ηπιε το αμιλητο νερό, που πηγαν ΑΚΡΙΒΩΣ τα λεφτά των 34 εκαττομυριων ευρω για το προγραμμα παχυσαρκιας που σας εχω ρωτησει απο προχθες ;;;; (φωτο 4)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4) Θα δωσεις το 1 δις απο το υπερπλεόνασμα για διπλασιασμο των αμοιβων των γιατρων του ΕΣΥ και για αυξηση 500 ευρω το μηνα για οκο το υπολοιπο προσωπικο ,αντι να παρακαλας για ελεημοσυνη απο επιχειρηματιες ;;; ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΝΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ brain drain!!

Και τελος(για σημερα)

4) Θα δωσεις το 1.750.000 για να ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ,στο οποιο ειχατε βαλει αυτα τα χρηματα για ενεργειακη αναβαθιση μονο(!!!!!)αλλά ο εργολαβος ΑΡΝΗΘΗΚΕ να κανει το εργο λογω προβληματων στατικοτητας του κτιριου;;; ΣΑΣ ΕΧΩ ΠΕΙ :Τα λεφτα φτανουν και περισσευοθν να ξαναχτιστει απο τα θεμελια!!!(χωρις ΜΙΖΕΣ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ…)(φωτο 5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ που δειχνουν -ενδεικτικα- την κακομοιρια της πολιτικης σας και οταν με πιανεις στο στομα σου θα εισαι « σεμνος -ταπεινος και με χαμηλα το κεφαλι»!!

Εμεις οι δυο δεν συγκρινομαστε,ουτε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,ουτε ΑΞΙΑΚΑ,ουτε ΗΘΙΚΑ!!! Μην προσπαθεις σαν γδυμνολαιμης πετεινος να σηκώσεις αναστημα γιατι ΔΕΝ ΜΕ ΦΤΑΝΕΙΣ!!

Α και πουσαι: ΠΕΡΙΜΕΝΩ (οχι για πολυ ακομα) ΤΙΣ 150 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που εταξες στο νοσοκομειο Χανιων αλλά μεχρι στιγμη μουρμου κι αχνια….

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4223573314552784&id=100007004708966&mibextid=wwXIfr&rdid=sccEYRPIJyjc4CUr#}