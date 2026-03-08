Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε συνέντευξή του.

«Πρέπει να υπάρχει μία ενιαία προοδευτική απάντηση, γιατί δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη» τονίζει σε συνέντευξη του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στην «Ελευθερία της Κυριακής» και τον δημοσιογράφο Θανάση Αραμπατζή.

Όπως επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος, «Οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση που θα ενισχύσει το εισόδημά τους, θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, θα έχει στρατηγική για τον αγροτικό τομέα, θα στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα επενδύσει στη δημόσια Παιδεία και Υγεία, θα πάρει ουσιαστικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση, θα προστατεύσει την εργασία, θα ενισχύσει την ύπαιθρο, τους νέους, την καινοτομία. Αυτά τα μέτρα δεν τα υλοποιεί η κυβέρνηση».

*Κύριε Φάμελλε, πώς βλέπετε τη δυνατότητα ευρύτερων συνεργασιών με άλλα κόμματα της προοδευτικής παράταξης -αλλά και κυοφορούμενες κινήσεις όπως του κ. Τσίπρα- απέναντι στις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη; Είναι δυνατό να σχηματοποιηθεί ένα τέτοιο μπλοκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που σήμερα μοιάζει να παίζει χωρίς αντίπαλο;

-Πρέπει να υπάρχει μία ενιαία προοδευτική απάντηση, κ. Αραμπατζή, ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Γιατί δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αισχροκέρδειας. Αυτό μας ζητάει όλη η κοινωνία. Αυτό ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και 14 μήνες. Είναι ο μοναδικός δρόμος για την πολιτική αλλαγή, η μόνη λύση για την ευημερία των συμπολιτών μας.

Μετά την αλλαγή σελίδας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την εκλογή μου ξεκαθαρίσαμε, χωρίς κομματικό εγωισμό, ότι προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες των πολιτών. Οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση που θα ενισχύσει το εισόδημά τους, θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, θα έχει στρατηγική για τον αγροτικό τομέα, θα στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα επενδύσει στη δημόσια Παιδεία και Υγεία, θα πάρει ουσιαστικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση, θα προστατεύσει την εργασία, θα ενισχύσει την ύπαιθρο, τους νέους, την καινοτομία.

Αυτά τα μέτρα δεν τα υλοποιεί η κυβέρνηση. Οι πολίτες, 7 στους 10 πιστεύουν -δικαίως- ότι έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και ο πρωθυπουργός είναι απονομιμοποιημένος στα μάτια του κόσμου. Όλοι και όλες ξέρουν ότι κάνει τα πάντα για να πλουτίζουν οι ισχυροί φίλοι του και τα καρτέλ. Και με αυτή την κυβέρνηση δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Αντίθετα ερημώνει η ύπαιθρος, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια καλπάζουν, το Σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο και η αγορά εργασίας ζούγκλα.

Δεν γίνεται να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και τον μέσο μισθό στην ΕΕ. Δεν γίνεται να είμαστε πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες στην Υγεία, στην Παιδεία και στο κόστος στέγασης και να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Απέναντι σε όλα αυτά, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική απάντηση με κατακερματισμένες δυνάμεις. Ο προοδευτικός κόσμος έχει ιστορική ευθύνη να βγάλει τη χώρα από τη δυστοπία και να φέρει ένα καλύτερο μέλλον. Η πρότασή μας στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στον ΚΟΣΜΟ του Πέτρου Κόκκαλη, στο ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά, στο κίνημα της Λούκας Κατσέλη και σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη για κοινό ψηφοδέλτιο είναι πάνω στο τραπέζι. Και έγκαιρα είπαμε ότι οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να συγκλίνουν, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο νίκης.

Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων και περιχαρακώσεων. Μπορεί και πρέπει να υπάρχει προοδευτική απάντηση. Οφείλουν όλοι να αναλάβουν την ευθύνη έναντι της κοινωνίας που ζητά λύσεις.

Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

*Σε έναν χώρο όπως της Αριστεράς -που νομίζω είναι εγγενές χαρακτηριστικό της η διάσπαση- πώς μπορείτε να μιλήσετε για συσπείρωση και οι πολίτες να πειστούν;

-Πιστεύω βαθιά -και η ιστορία της χώρας μας το έχει δείξει- ότι η ενότητα για την Αριστερά είναι στοιχείο της ταυτότητάς της. Αυτό δείξαμε στον αντιφασιστικό και αντιδικτατορικό αγώνα. Αυτό ήταν η ΕΔΑ, η συνεργασία οδήγησε στη συγκρότηση και του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και δυνάμεων τη ζητάνε ήδη οι πολίτες, και αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά πλέον με παράσταση νίκης (42%, GPO).

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφουγκράζεται το αίτημα και την ανάγκη της κοινωνίας και αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς είμαστε έτοιμοι για πράξεις. Όχι απλά να κάτσουμε σε τραπέζι διαλόγου. Αυτό ζητάμε και από τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Να επιλέξουν το αίτημα της κοινωνίας και όχι αυτόνομες πορείες και κατακερματισμό, που συμφέρουν μόνο τη Δεξιά και τον κ. Μητσοτάκη. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Και αυτό μπορεί να γίνει με προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, που θα δώσει ελπίδα και έμπνευση και στην κοινωνία για μία Ελλάδα δίκαιη, δημοκρατική, προοδευτική.

*«Ποιον να ψηφίσω, όλοι ίδιοι είναι»: σ’ αυτή τη φράση που ακούγεται κατά κόρον ιδιαιτέρως από τη νέα γενιά -και η οποία οδηγεί την αποχή σε δυσθεώρητα ύψη- τι απαντάτε;

-Όχι δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Δεν είναι ίδια η ΝΔ που χρεοκόπησε την Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Δεν είναι ίδια η κυβέρνηση του εγκλήματος των Τεμπών και της συγκάλυψης, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των απευθείας αναθέσεων, των ρουσφετιών, της λαμογιάς και της διαφθοράς, με την πιο τίμια κυβέρνηση που πέρασε από τη χώρα.

Δεν είναι ίδιοι όσοι ιδιωτικοποιούν την Παιδεία και στερούν τα όνειρα των νέων και όσοι παλεύουν για δημόσια Παιδεία και δικαιώματα σε όλους τους νέους να προοδεύσουν. Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ με τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους και τους αγρότες. Η Δεξιά μάχεται για την καρέκλα της εξουσίας και τα υπερκέρδη των ολιγαρχών και η Αριστερά για την κοινωνική δικαιοσύνη, τα συμφέροντα του λαού, τα εργασιακά δικαιώματα, την αγροτιά, το κοινωνικό κράτος, για ένα δίκαιο μέλλον για όλους τους νέους.

Ούτε είμαστε το ίδιο και ούτε θα γίνουμε.

Αυτό το επιχείρημα το διαδίδει ο κ. Μητσοτάκης για να απογοητεύσει τους πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση η αποχή, ούτε η ακροδεξιά και η αντιπολιτική του θυμού και της αγανάκτησης χωρίς προοπτική. Αυτές είναι επιλογές που συμφέρουν το καθεστώς Μητσοτάκη.

*Οι εξελίξεις με το Ιράν δημιουργούν έναν νέο κύκλο αστάθειας. Πώς αξιολογείτε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη σύγκρουση;

-Η χώρα μας δεν έλαβε πρωτοβουλίες ως όφειλε και ως μπορούσε, ως μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την πρόληψη της πολεμικής επέμβασης στο Ιράν και για την αντιμετώπιση των σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού από το θεοκρατικό καθεστώς, στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Δεν ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, με στόχο την Ειρήνη και την Ασφάλεια, αλλά λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Η θέση μας είναι καθαρή, η επέμβαση στο Ιράν παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τη Χάρτα του ΟΗΕ και υπακούει στον κανόνα του ισχυρού. Η θέση μας είναι ένα καθαρό ΟΧΙ στον πόλεμο. Η κυβέρνηση διστάζει να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν, χαρακτήρισε τα εγκλήματα του Ισραήλ ως «αυτοάμυνα» και δεν τολμά να μιλήσει για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Ρώτησα τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, αν αύριο αμφισβητηθούν τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, θα επικαλεστεί το Διεθνές Δίκαιο ή τον κανόνα του ισχυρού;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη στιγμή ζήτησε ξεκάθαρη δήλωση ότι δεν θα εμπλακεί η Ελλάδα σε καμία στρατιωτική επιχείρηση και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στο έδαφός μας στη στρατιωτική επέμβαση. Δεν το έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η κυβέρνηση.

Δηλώσαμε επίσης ότι είναι δεδομένη και αυτονόητη η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο και προτεραιότητα ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων από τις επικίνδυνες περιοχές.

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Επειδή ακριβώς είναι κρίσιμες οι στιγμές και μεγάλη η αβεβαιότητα ζητήσαμε επίσημα τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ώστε να μας ενημερώσει η κυβέρνηση για τις ενέργειές της και να χαράξουμε εθνική στρατηγική. Όμως ακόμα και μπροστά στη θεσμική και εθνική ανάγκη ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων.

*Σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων, βλέπουμε κράτη-μέλη της Ε.Ε. να ακολουθούν διαφορετικές γραμμές απέναντι σε συγκρούσεις και κρίσεις. Τελικά, η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαία πολιτική δύναμη ή η έννοια της «ενωμένης Ευρώπης» αποδεικνύεται ρητορική χωρίς κοινή στρατηγική; Και ο ρόλος της Ελλάδας ποιος πρέπει να είναι, να ευθυγραμμίζεται με την πλειοψηφία ή να διεκδικεί πιο ενεργά τη διαμόρφωση μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής γραμμής;

-Πράγματι η Ευρώπη δεν είναι αυτή που θέλουμε και χρειαζόμαστε. Αντί να έχει ενοποιημένη εξωτερική πολιτική, σύρεται απροετοίμαστη και άβουλη πίσω από τις ΗΠΑ. Είναι θετική εξέλιξη ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στήριξε τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο οποίος απειλήθηκε με οικονομικό πόλεμο από τον Τραμπ επειδή ξεκαθάρισε πως δεν θα στηρίξει τη στρατιωτική επέμβαση και τον πόλεμο. Η Ευρώπη πρέπει να λειτουργεί ενωμένη απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές και να έχει ισχυρή ενιαία πολιτική.

Εδώ και έναν χρόνο ζητήσαμε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της Ελλάδας και της ΕΕ, αλλά δεν έγινε τίποτα. Σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη σημασία θα είχε αν γινόταν αυτό και πόσο θα ενίσχυε και τη διπλωματική μας ισχύ.

Η ΝΔ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΝΕΟΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

*Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, ολοκληρωμένο σχέδιο αγροτικής ανασυγκρότησης για τη Θεσσαλία ή περιοριζόμαστε σε αποσπασματικές παρεμβάσεις; Τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα πραγματικό master plan για τον κάμπο της Λάρισας; Πώς μπορεί να στηριχθεί ο μικρομεσαίος παραγωγός του κάμπου που σήμερα αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος παραγωγής, αβεβαιότητα στις ενισχύσεις και κίνδυνο εγκατάλειψης της γης;

-Το μόνο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για την αγροτιά είναι η νεοτσιφλικοποίηση. Να διώξουν τους τίμιους αγρότες από τα χωράφια τους για να κάνουν πάρτι οι πολυεθνικές. Σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα και για τη στήριξη του μικρομεσαίου παραγωγού δεν υπάρχει. Το είδαμε και στις κινητοποιήσεις, όπου για 50 μέρες η ΝΔ κορόιδευε τον αγροτικό κόσμο, και τελικά δεν ανέλαβε δεσμεύσεις και δεν στηρίχτηκε ο πρωτογενής τομέας.

Το είδαμε και με την πραξικοπηματική επιλογή της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία Mercosur, παρά το γεγονός ότι με πρωτοβουλία της Αριστεράς, το Ευρωκοινοβούλιο την έστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την πάγωσε για τουλάχιστον δύο χρόνια. Κουβέντα δεν είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, δείχνοντας ότι δεν είναι με τους Έλληνες αγρότες, αλλά με τη Mercosur και τα συμφέροντα των πολυεθνικών.

Όλα στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η αισχροκέρδεια, τα κέρδη των ισχυρών, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και οι γαλάζιες ακρίδες. Τώρα οι αγρότες και οι Συνεταιρισμοί πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σταμάτησαν ακόμα και εγκεκριμένα προγράμματα! Δεν φτάνει που κλέψανε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών, το σκάνδαλο θα οδηγήσει σε νέα χρέη τους αγρότες και τη χώρα μας. Αδιανόητο και όμως αληθινό στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση: Επτά λεπτά την kWh για το αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ξεκάθαρη απόρριψη της συμφωνίας Mercosur, παρατηρητήριο τιμών, πλήρης αποζημίωση του απωλεσθέντος ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά (η οποία εξαπλώθηκε λόγω της ανικανότητας της κυβέρνησης), αποζημίωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων και επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και να σταματήσουν όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές αγροτών. Επίσης, μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά καταθέσαμε κοινό σχέδιο νόμου για το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, για να έχει πραγματική και ουσιαστική στρατηγική ο πρωτογενής τομέας. Η Ελλάδα χρειάζεται αγροτική πολιτική. Για αυτό απαιτείται πολιτική αλλαγή για να στηρίξει την ύπαιθρο και τον αγρότη και την αγρότισσα».

