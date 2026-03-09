Η ένταση στις ενεργειακές αγορές πυροδοτήθηκε όταν μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιόρισαν την παραγωγή μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται τη Δευτέρα στα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι προκαλεί κύμα πωλήσεων στις αγορές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση των τελευταίων σχεδόν 40 ετών στην τιμή του πετρελαίου, μετά την απόφαση βασικών παραγωγών της Μέσης Ανατολής να μειώσουν την παραγωγή.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενεργοποίησε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τον μηχανισμό διακοπής συναλλαγών (circuit breaker), καθώς κατέγραφε απώλειες άνω του 8%. Η διαπραγμάτευση ανεστάλη για 20 λεπτά στις 10:31 τοπική ώρα. Ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με τη Samsung Electronics να υποχωρεί πάνω από 10% και την SK Hynix να χάνει 11,6%. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ενεργοποιηθεί ξανά ο ίδιος μηχανισμός όταν ο δείκτης σημείωσε πτώση άνω του 12%, τη χειρότερη ημερήσια επίδοση στην ιστορία του.

Η ένταση στις ενεργειακές αγορές πυροδοτήθηκε όταν μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιόρισαν την παραγωγή μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, τα συμβόλαια Brent εκτινάχθηκαν κατά 27,78% στα 119,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο περίπου 30% φθάνοντας στα 118,46 δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στις τιμές του πετρελαίου από τα τέλη του 1988.

Το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιοχή. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 6,48%, πέφτοντας κάτω από τις 53.000 μονάδες για πρώτη φορά από τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ ο Topix έχασε 5,8%. Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων ήταν η SoftBank Group με πτώση άνω του 11%, ενώ οι εταιρείες ημιαγωγών Advantest και Lasertec σημείωσαν απώλειες άνω του 10% και 9% αντίστοιχα.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι υπόλοιπες αγορές της περιοχής: ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε 4,15%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχασε περίπου 3%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα σημείωσε πτώση 2%.

Παράλληλα, πιέσεις δέχονται και τα προθεσμιακά συμβόλαια στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών ενέργειας στην παγκόσμια οικονομία. Νωρίτερα τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν πάνω από 800 μονάδες ή 1,75%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq-100 κατέγραφαν απώλειες 1,59% και 1,6% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αποτελεί «πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν, προσθέτοντας ότι «μόνο ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο».