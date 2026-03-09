Συγκλονιστικές εικόνες στην Τεχεράνη μετά τις ισραηλινές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων το βράδυ του Σαββάτου.

Οι κάτοικοι στην Τεχεράνη ξύπνησαν με πυκνά μαύρα σύννεφα και μαύρη βροχή, αφού ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν για πρώτη φορά κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών καυσίμων στην Τεχεράνη και την περιοχή Alborz.

«Μπορείτε να δείτε ότι η βροχή, το νερό της βροχής, είναι στην πραγματικότητα μαύρο - και γεμάτο πετρέλαιο», ανέφερε την Κυριακή ανταποκριτής του CNN από την Τεχεράνη.

{https://x.com/CNN/status/2030657216387137619}

{https://x.com/visegrad24/status/2030629663144341678}

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν τα βίντεο με εκρήξεις και κύματα φωτιάς στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς το αποχετευτικό δίκτυο είναι γεμάτο υπολείμματα καυσίμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/AJEnglish/status/2030853504974114880}

{https://x.com/clashreport/status/2030640754046222625}

{https://x.com/nexta_tv/status/2030608216221274363}

Γιατροί προειδοποιούν πως ο τοξικός καπνός έχει αυξήσει τον κίνδυνο θανατηφόρων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.