Η τιμή του αργού πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι την Κυριακή, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος με το Ιράν προκαλούν σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο περίπου 17%, φτάνοντας τα 106,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent ενισχύθηκε κατά 15% και διαμορφώθηκε στα 106,92 δολάρια. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες αυξήσεις στην ιστορία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου.

Η εκτίναξη των τιμών συνδέεται άμεσα με το κλείσιμο των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Πολλά δεξαμενόπλοια αποφεύγουν τη διέλευση λόγω απειλών από το Ιράν, ενώ αρκετές χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή τους επειδή δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο.

Το Ιράκ, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του ΟΠΕΚ, φέρεται να έχει δει την παραγωγή του να μειώνεται έως και κατά 70% στα βασικά πετρελαϊκά του πεδία, ενώ το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης προληπτικές περικοπές στην παραγωγή.

Τραμπ: Πολύ μικρό τίμημα

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου αποτελεί «πολύ μικρό τίμημα» μπροστά στον στόχο της εξουδετέρωσης της πυρηνικής απειλής του Ιράν. «Μόνο οι ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, το Ιράν όρισε ως νέο ανώτατο ηγέτη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη σύγκρουση.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα αρχίσει να αποκαθίσταται τις επόμενες εβδομάδες, αν και η αγορά ενέργειας παραμένει σε κατάσταση έντονης αβεβαιότητας.

