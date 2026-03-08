Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως «λίγες μέρες μετά τις αθλιότητες του δήθεν υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου έδινε εντολές για συλλήψεις κι εκτόξευε απειλές σε γιατρούς, ο Αδ. Γεωργιάδης στράφηκε τώρα εναντίον της σάτιρας.

Η μήνυση και η αγωγή, που κατέθεσε ο Αδ. Γεωργιάδης κατά του Λ. Λαζόπουλου για τα όσα είπε γι’ αυτόν στην πρόσφατη σατιρική εκπομπή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, έχει έναν και μόνο στόχο: να φιμώσει όσους και όσες ασκούν κριτική σε αυτόν και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο κ.Γεωργιάδης είναι το μαντρόσκυλο του κ.Μητσοτάκη, λειτουργεί με την ανοχή του, την έγκριση του και πιθανώς με την καθοδήγησή του. Το κρεσέντο αυταρχισμού του Αδ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης, συνολικά, οδηγεί τη χώρα σε επικίνδυνους δρόμους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του λόγου».