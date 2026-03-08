Βαριές κουβέντες στην αντιπαράθεση Ζαχαριάδη με Πολάκη.

Το Dnews αποκάλυψε το Σάββατο (ΕΔΩ) τη σφοδρή αντιπαράθεση του Παύλου Πολάκη με τον Κώστα Ζαχαριάδη στο chat της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιπαράθεση που προκλήθηκε από τον βουλευτή Χανίων που χαρακτήρισε «χάλια» την εμφάνιση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.

Από την αντιπαράθεση, πάντως, ξεχωρίσαμε μια «μπηχτή» του Κ. Ζαχαριάδη στον Π. Πολάκη που εμμέσως πλην σαφώς τον χαρακτηρίζει... υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ από το 2016 και δελφίνο.

Η κινητικότητα στην Κουμουνδούρου έχει αρχίσει...

Β.Σκ.