Οι πρόεδροι ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς επιμένουν σε Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.

Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν πρόκειται να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις από τον πόλεμο στο Ιράν και το ρόλο της χώρας σε αυτόν.

Οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς επιμένουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να χαραχθεί (κατά το δυνατόν) κοινή γραμμή για τη στάση της Ελλάδας.

Αντί αυτού, όπως εκτιμούν, ο πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για ενσωμάτωση των πολιτικών αρχηγών στην πολιτική που ακολουθεί.

Όπως πιστεύουν ότι συνέβη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δημήτρη Νατσιό, τους δυο πολιτικούς αρχηγούς που ζήτησαν συνάντηση μαζί του.

Β.Σκ.