Όσα επεσήμανε στην ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στην Κοζάνη.

Σφοδρότατη κριτική εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από την Κοζάνη, ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον για στάση «αμοραλισμού» και «υποτέλειας», απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως «εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του Τραμπ».

Κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε πλήρως το σκεπτικό του για την κρίση και τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, παρουσιάζοντας -επί της ουσίας- την «Πυξίδα» που θα πρέπει να έχει η χώρα μας σε αυτό το νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Μάλιστα, υποστήριξε πως δεν είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων η «λευκή επιταγή» προς Τραμπ, θέτοντας –εμμέσως- ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

«Παραβίαση του διεθνούς Δικαίου από ΗΠΑ - Ισραήλ»

Ο Αλέξης Τσίπρας ισχυρίστηκε πως αγγίζει όχι μόνο τη γειτονιά μας, αλλά κι εμάς, δηλαδή την Ελλάδα και τη Κύπρο. «Γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι απλά μια περιφερειακή σύγκρουση. Είναι η είσοδος σε μια νέα εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας. Με αυτουργούς κυρίως το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είδαμε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταδικάζουν – και ορθώς – την αιματηρή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να καταδικάζουν, ορθώς, τη Χαμάς, για τη σφαγή αθώων ανθρώπων. Αλλά να μην τολμούν – πρώτος και καλύτερος ο Έλληνας πρωθυπουργός - να πουν μια λέξη για τη γενοκτονία στη Γάζα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε πως σε αυτό το καινούργιο τρομακτικό κεφάλαιο που ανοίγει, «σε αυτόν τον νέο - αλλά και τόσο παλιό – κόσμο, έχει μια σταθερά παντού : Το δίκαιο του ισχυρού. Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορά έως το Νότο».

«Αυτό που κάποτε λέγαμε Δύση και αισθανόμασταν, αν όχι ευτυχείς τουλάχιστον ασφαλείς να ανήκουμε εκεί, έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια Δύση. Χωρίς κανόνες, χωρίς λογοδοσία και με μόνο γνώμονα τα εξόφθαλμα συμφέροντα των ισχυρών», ανέφερε δεικτικά.

Μετωπική σε Μητσοτάκη: «Εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του Βασιλιά»

Και κάπου εκεί, ξεκίνησε η μετωπική επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως υποστήριξε, οι Σάντσεθ και Μακρόν είπαν ότι η επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τολμά ούτε να το ψελλίσει. «Δεν τολμά καν να πει ότι υπήρχε διπλωματικός δρόμος για τον έλεγχο των πυρηνικών του Ιράν».

«Ο κος Μητσοτάκης δυστυχώς αποδεικνύεται μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Θα θυμάστε, όσο Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Μπάιντεν, πόσο επικριτικός ήταν ο ίδιος για τον Τραμπ. Ακόμη και στις προσωπικές επιθέσεις που συχνά εξαπέλυε εναντίον μου χρησιμοποιούσε το όνομα Τραμπ και το χαρακτηρισμό Τραμπισμός, ως βρισιά και κατηγορία εις βάρος μου.

Και σήμερα εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του Βασιλιά. Να σέρνεται στους διαδρόμους των Συνόδων του ΝΑΤΟ, εκλιπαρώντας αναξιοπρεπώς για μια συγκαταβατική του ματιά», ανέφερε μέσα σε χειροκροτήματα από το κοινό.

«Ρεαλισμός είναι εκείνο που προστατεύει τη χώρα του»

Από εκεί και πέρα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις «υπερπατριωτικές κραυγές» του Μητσοτάκη και των υπουργών του, υποστηρίζοντας ότι ρεαλιστική και ισχυρή ήταν η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του.

Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι εμμέσως πλην σαφώς, έθεσε ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης της Αμυντικής Συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να περιμένουμε λύσεις από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να γίνουμε εμείς πιο ισχυροί, προκειμένου να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα (...)

Αυτό σημαίνει να επανακαθορίσουμε τόσο τους στόχους μας, όσο και τις σαφείς κόκκινες γραμμές, σε όλους τους κρίσιμους τομείς της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής. Και αυτό αφορά και την αμυντική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές, εμείς είμαστε η σταθερότητα για τον τόπο, εμείς είμαστε η ασφάλεια για τον κάθε πολίτη. Και ανεύθυνη κι επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί ρεαλιστής είναι αυτός που έχει την πατριωτική ευθύνη να προστατεύει τη χώρα του, ώστε να μην βρεθεί στη δίνη του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, επίσης, πως «ρεαλισμός είναι να κρατάς τη χώρα σου μακριά από το πολεμικό μέτωπο και να υπερασπίζεσαι πάντα – και όχι αλά καρτ- το διεθνές δίκαιο. Όπως έκανε με σαφήνεια ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Παρά το γεγονός ότι η χώρα του δεν κινδυνεύει άμεσα όπως εμείς, από τις επιπτώσεις του πολέμου. Και δεν έχει την Κύπρο, ένα κομμάτι του ελληνισμού, στην καρδιά της σύρραξης».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «προφανώς είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Κύπρου για αμυντική στήριξη. Και ορθώς το πράξαμε. Όπως ορθώς στείλαμε Patriot στην Κάρπαθο», συμπληρώνοντας πως η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα οδηγήσει σε κινδύνους.

Όμως, καυτηρίασε άλλες κυβερνητικές κινήσεις, υποστηρίζοντας πως «είναι ανεύθυνο να δίνεις γραμμή σε ΜΜΕ μιλούν για την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη. Και για ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Και το λέω ξεκάθαρα: Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο».

