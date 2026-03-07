Από όσους μένουν στον ουρανοξύστη, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στο Ντουμπάι, όταν θραύσματα από αναχαίτιση ιρανικού drone πάνω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, αργά το βράδυ του Σαββάτου, συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν σε όχημα στην περιοχή Barsha, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας οδηγός ασιατικής καταγωγής.

{https://x.com/Arsalan_khan18/status/2030351492918698161}

{https://x.com/clashreport/status/2030335284756226205}

Η περιοχή που έχει μπει στο στόχαστρο των επιθέσεων του Ιράν με εκρήξεις τα τελευταία 24ωρα, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές ζώνες του εμιράτου, βρίσκεται κοντά στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα και φιλοξενεί σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ιρανικό drone φαίνεται να αναχαιτίστηκε και κομμάτια του να συνετρίβησαν στον ουρανοξύστη 23 Marina στο Ντουμπάι, με καπνούς να βγαίνουν από τον 88ο όροφο του κτιρίου, που είναι κτίριο κατοικιών.

{https://x.com/worldbestvideoo/status/2030357568372297999}