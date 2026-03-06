Η ιστοσελίδα The National μετέδωσε την είδηση.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ιρανικές Αρχές εκτέλεσαν τον στρατηγό Ισμαήλ Καανί των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας τον για κατασκοπία υπέρ της ισραηλινής Μοσάντ.

H είδηση βασίζεται σε ανεπιβεβαίωτες πηγές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο Καανί, επικεφαλής της δύναμης Quds και διάδοχος του Κασέμ Σολεϊμανί, εκτελέστηκε μετά από κατηγορίες για προδοσία. Το όνομά του ήρθε στη δημοσιότητα μετά από δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι η Μοσάντ γνώριζε ακόμα και τη θέση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά την επίθεση που οδήγησε στον θάνατό του.

Ο Καανί συμμετείχε σε αποστολές εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ και φέρεται να επιβίωσε από δολοφονικές απόπειρες, όπως η επίθεση που σκότωσε τον Χασάν Νασράλα και τον διάδοχό του Σαφιεντίν. Παρά τις φήμες περί θανάτου του, επανεμφανιζόταν σε κρίσιμες στιγμές, όπως τον Ιούλιο του 2024, όταν επισκέφθηκε τον Ισμαήλ Χανιγιέ σε απόρρητη τοποθεσία στην Τεχεράνη, πριν οι Ισραηλινοί ανατινάξουν το σημείο.

