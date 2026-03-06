Όσα αποκάλυψε η Ευδοκία Ρουμελιώτη για την ημέρα του γάμου της.

Στην εκπομπή «Μαμά – δες» και στο επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου, μίλησε η Ευδοκία Ρουμελιώτη, όπου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην οικοδέσποινά της.

Ένα σύντομο απόσπασμα από την εκπομπή προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευή 6 Μαρτίου στο «Happy Day», όπου η ηθοποιός φαίνεται να μοιράζεται πληροφορίες για την ημέρα του γάμου της και τον σύζυγό της.

Όπως εξήγησε η σχέση τους πέρασε από διάφορα στάδια, καθώς ο σύζυγός της είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο: «Για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε μια οικογένεια που υπάρχουν ήδη παιδιά. Ενώ ο Νικηφόρος μπήκε στην ιστορία μας και πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι «είναι η γυναίκα της ζωής του», εμένα πέρασε λίγο από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών».

Με αφορμή τη συζήτηση η Ευδοκία Ρουμελιώτη στάθηκε στην ατάκα που της είχε πει η μητέρα της μία ώρα πριν από την τελετή του γάμου της, εξηγώντας πως μέχρι και σήμερα την ακολουθεί:

«Η μητέρα μου ήταν πολύ απόλυτη με όλο αυτό. Θυμάμαι μου έλεγε «Γιατί να το κάνεις αυτό παιδί μου; Τι σου λείπει;». Τη μέρα του γάμου μου, θυμάμαι με είχε πάρει μία ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι και μου λέει «Θέλω να πάμε μέσα να σου πω κάτι». Λέω «Πες μου». Και μου λέει «Σήμερα παντρεύεστε πέντε. Ο Νικηφόρος, η πρώην γυναίκα του, ο Πέτρος, ο Κωστής κι εσύ». Δεν έδωσα πολύ σημασία, αλλά αυτό, το συναντώ συνέχεια μπροστά μου».

