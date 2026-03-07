Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου διαψεύδει τις πληροφορίες, τονίζοντας ότι βασίζονται σε εικασίες ανώνυμων πηγών που δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις της ομάδας εθνικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για την πιθανότητα ανάπτυξης «μικρών ομάδων» αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες. Αν και ο πόλεμος μέχρι στιγμής περιορίζεται σε αεροπορικές επιχειρήσεις, οι εσωτερικές συζητήσεις δείχνουν ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα ευρύτερο φάσμα στρατιωτικών επιλογών, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το nbcnews, τα σχόλια του Τραμπ δεν αφορούν μια εκτεταμένη χερσαία εισβολή, αλλά την πιθανότητα αποστολής μιας μικρής ομάδας στρατευμάτων για συγκεκριμένες στρατηγικές αποστολές. Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ειδικές επιχειρήσεις, επιδρομές ή αποστολές περιορισμένης διάρκειας με σαφώς καθορισμένους στόχους.

Οι συζητήσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν τόσο με στενούς συμβούλους του προέδρου όσο και με Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους εκτός Λευκού Οίκου. Ωστόσο, αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία εντολή ούτε έχει ληφθεί τελική απόφαση για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Διάψευση από τον Λευκό Οίκο

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, απέρριψε τις πληροφορίες, τονίζοντας ότι βασίζονται σε εικασίες ανώνυμων πηγών που δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις της ομάδας εθνικής ασφάλειας.

Σε δήλωσή της σημείωσε ότι ο πρόεδρος διατηρεί πάντοτε όλες τις επιλογές ανοιχτές, αλλά προειδοποίησε ότι όσοι παρουσιάζουν συγκεκριμένες επιλογές ως ειλημμένες αποφάσεις δεν έχουν πραγματική εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου

Σε δημόσιο επίπεδο, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών «δυνάμεων στο έδαφος», αν και μέχρι στιγμής η στρατιωτική εκστρατεία περιορίζεται σε αεροπορικές επιθέσεις. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη New York Post δήλωσε ότι δεν έχει «ενστάσεις» απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ άλλοι πρόεδροι απέκλειαν κατηγορηματικά την παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος, ο ίδιος θεωρεί ότι «πιθανότατα δεν θα χρειαστούν, αλλά αν ήταν απαραίτητο, θα εξεταστούν».

Το όραμα για ένα «μεταπολεμικό Ιράν»

Σύμφωνα με Αμερικανούς και πρώην αξιωματούχους, ο Τραμπ έχει επίσης περιγράψει ιδιωτικά το πώς φαντάζεται το πολιτικό και οικονομικό μέλλον του Ιράν μετά τον πόλεμο. Το μοντέλο που φέρεται να προβάλλει μοιάζει με τη νέα δυναμική που αναπτύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Στο συγκεκριμένο σενάριο, οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν μια νέα ηγεσία στην Τεχεράνη και θα συνεργάζονταν μαζί της τόσο για την ασφάλεια του πυρηνικού προγράμματος όσο και για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας.

Πιθανά σενάρια στρατιωτικής εμπλοκής

Αναλυτές εξωτερικής πολιτικής θεωρούν ότι η ανάπτυξη περιορισμένων χερσαίων δυνάμεων θα μπορούσε να συνδεθεί με ειδικές επιχειρήσεις υψηλής ακρίβειας. Ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ Joel Rayburn εξήγησε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια σύντομη επιδρομή εναντίον στόχων που δεν μπορούν να πληγούν αποτελεσματικά μέσω βομβαρδισμών.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για επιχειρήσεις τύπου «χτύπα και φύγε», οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από την εικόνα μιας πλήρους στρατιωτικής εισβολής που συνήθως συνδέεται με την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων.

Ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ένα ακόμη πιθανό σενάριο αφορά την ασφάλεια του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ο αναλυτής Behnam Ben Taleblu εκτιμά ότι σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος, αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία ή την επιτήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Στόχος μιας τέτοιας αποστολής θα ήταν να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταλήξει πυρηνικό υλικό σε ανεξέλεγκτα χέρια, σε περίπτωση που η χώρα μετατραπεί σε αποτυχημένο κράτος.

Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης του πολέμου

Ο αναλυτής Nate Swanson σημειώνει ότι οι στρατιωτικές επιλογές της Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να αλλάξουν εάν η Τεχεράνη θεωρήσει ότι μπορεί να αντέξει έναν μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ΗΠΑ ενδέχεται είτε να στείλουν περιορισμένες δυνάμεις στο έδαφος είτε να ενισχύσουν αντιπάλους του ιρανικού καθεστώτος.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν και έχει εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας.

Προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο αμερικανικής χερσαίας επέμβασης.

Σε δηλώσεις του στο NBC News υποστήριξε ότι το Ιράν «περιμένει» μια τέτοια εξέλιξη, εκτιμώντας ότι μια άμεση σύγκρουση με αμερικανικά στρατεύματα θα αποτελούσε «μεγάλη καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι από την έναρξη των συγκρούσεων έχουν σκοτωθεί έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί και έχουν τραυματιστεί άλλοι 18 σε αντεπιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων, γεγονός που υπογραμμίζει τους κινδύνους μιας πιθανής κλιμάκωσης της σύγκρουσης.