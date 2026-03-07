Η επίθεση συνέβη στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του καναλιού. «Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι».

Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του ΟΡΕΝ στη Βηρυτό, την ώρα που η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων το βράδυ της Παρασκευής 7 Μαρτίου.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση με την Αθήνα και συνομιλούσε με την Εύα Αντωνοπούλου μεταδίδοντας όλο το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις γύρω από την περιοχή.

Η Μαρία Καρχιλάκη, από την αρχή της σύνδεσης, ανέφερε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με την παρουσία τους στο σημείο.

Κάποια στιγμή λοιπόν, κι ενώ η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ, ένας άντρας πλησίασε αρκετά εκνευρισμένος, έβαλε το χέρι του μπροστά στον τηλεοπτικό φακό και άρχισε να φωνάζει.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», πρόλαβε να πει η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που τα χέρια του άντρα έκλειναν βίαια την κάμερα και η εικόνα χάθηκε.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο της Αθήνας η Εύα Αντωνοπούλου, προχωρώντας στο ρεπορτάζ.