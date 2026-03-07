«Ασημένιος» ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε για τα ελληνικά «χρώματα» το Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, καθώς ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό των κρίκων.

Ο 35χρονος γυμναστής, ο οποίος το 2016 αναδείχθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, βαθμολογήθηκε στον τελικό με 14.300, μένοντας πίσω από τον 23χρονο Ρώσο, Ίλια Ζάικα, που συγκέντρωσε 14.600 βαθμούς, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα (14.233 βαθμοί).



Στο μεταξύ, η Μαγδαληνή Τσιώρη κατέκτησε την 6η θέση στους ασύμμετρους ζυγούς, συγκεντρώνοντας 12.666 βαθμούς, ενώ έκτος κατετάγη και ο Νίκος Ηλιόπουλος στον τελικό των ασύμμετρων ζυγών με 13.466 βαθμούς.

Στην πρώτη του ανάρτηση, μετά το ασημένο μετάλλιο, ο Λευτέρης Πετρούνιας γράφει:

«2ος στον 1ο αγώνα της Χρονιάς , ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά !

Η 1η θέση θα κρίνεται πάντα στις λεπτομέρειες και εγώ με την ομάδα μου είμαστε εδώ για να τις βελτιώσουμε !

Συγχαρητήρια σε όλη την Ελληνική Αποστολή και ιδιαίτερα στον @nikolaos_iliopoulos και @magdalenetsiori για την εμφάνισή τους !

Επόμενος σταθμός Κάιρο σε 3 εβδομάδες».

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.