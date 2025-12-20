Τι αναφέρει η Βασιλική Μιλλούση στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, μαζί με τις κόρες τους, αποφάσισαν να περάσουν τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα στην μαγευτική πόλη του Στρασβούργου στην Γαλλία, έναν από τους καταλληλότερους προορισμούς για τις γιορτές.

Στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε στιγμές από τις βόλτες που έκαναν στη γαλλική πόλη όλοι μαζί, απαθανατίζοντας τα τοπία που είδαν και τα μέρη όπου βρέθηκαν.

Η ίδια στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «”Μαμά ήρθαμε στα Χριστούγεννα “. Ματάκια που ανακαλύπτουν τις ομορφιές του κόσμου γεμάτα γλυκιές απορίες! Και εμείς ζούμε τις στιγμές που σκεφτόμαστε για να παίρνουμε δύναμη».

{https://www.instagram.com/p/DScVVpziMw0/?utm_source=ig_embed}