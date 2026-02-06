Θα εμφανιστούν δίπλα στον David Byrne και τους Nation of Language.

Tο Release Athens x SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)υποδέχεται τους Deadletter, την Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα της βρετανικής ανεξάρτητης σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να εμφανιστεί δίπλα στον David Byrne και τους Nation of Language.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Deadletter

Οι Deadletter είναι ένα εξαμελές alternative/art-punk σχήμα με καταγωγή από το Yorkshire, που σχηματίστηκε το 2020 από τους παιδικούς φίλους Zac Lawrence (φωνή), Alfie Husband (drums) και George Ullyott (μπάσο).

Με επιρροές από LCD Soundsystem, The Stranglers, Captain Beefheart και Can, οι Deadletter συνδυάζουν οξεία κοινωνική παρατήρηση με δυναμικούς ρυθμούς και έντονη art-punk αισθητική. Έκαναν τα πρώτα τους βήματα με το EP Heat!, που εισήγαγε την πολιτικά φορτισμένη και λυρικά περίπλοκη προσέγγισή τους, αλλά ήρθαν στο προσκήνιο το 2024, όταν κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, Hysterical Strength, το οποίο το NME χαρακτήρισε «σκοτεινό και δυσοίωνο αλλά ταυτόχρονα ακαταμάχητο και διασκεδαστικό».

Οι Deadletter έχουν χτίσει τη φήμη τους μέσα από ακατάπαυστες περιοδείες και εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις. Από τους δρόμους του Yorkshire ως έφηβοι μέχρι τις εμφανίσεις τους δίπλα σε ονόματα όπως οι Placebo, Yard Act, Do Nothing και Tropical Fuck Storm σε ευρωπαϊκές αρένες, το συγκρότημα έχει καλλιεργήσει ένα σταθερά αυξανόμενο και αφοσιωμένο κοινό.

Στις 27 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ τους, Existence Is Bliss. Το πρώτο single, To The Brim, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ηχητική τους εξέλιξη, δείχνοντας τη διάθεσή τους να κινηθούν πέρα από τις post-punk ρίζες τους προς πιο πειραματικά μονοπάτια, χωρίς να χάνουν την ωμή ενέργεια και το κοινωνικό σχόλιο που χαρακτηρίζουν τη δουλειά τους και τους έχουν τοποθετήσει στη λίστα με τις πιο συναρπαστικές ανερχόμενες μπάντες της Μ. Βρετανίας.

Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 45€.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snf.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.