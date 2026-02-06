Τρέξε ή κάνε βόλτα γύρω από Κανάλι με όποιον αγαπάς, από το ταίρι σου μέχρι το τετράποδο φιλαράκι σου.

Την πιο ρομαντική βραδιά του χρόνου, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει το Love Round, μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αγάπη, ρυθμό και κίνηση.

Το Love Round δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας δρόμου, είναι μια γιορτή αγάπης χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, στην οποία όλες και όλοι μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν ελεύθερα γύρω από το Κανάλι με όποια/ον/ο αγαπούν.



Από τις 17.30, η μουσική δίνει τον ρυθμό -από disco των ‘70s και pop των ‘80s, μέχρι σύγχρονες dance μελωδίες- και δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για την πιο χορευτική βόλτα της χρονιάς.



Με αθλητικά παπούτσια (ή και χωρίς) και μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, τον φίλο ή τη φίλη σας, τον παππού ή τη γιαγιά σας, ακόμα και το αγαπημένο σας κατοικίδιο, ελάτε να γεμίσουμε το ΚΠΙΣΝ με ρυθμό και ενέργεια!



DJ set: Νίκος Μάντζος (EASY 97,2).

Η εκκίνηση της δράσης θα δοθεί στις 17.30, ωστόσο οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να τρέξουν οποιαδήποτε στιγμή, για όση ώρα επιθυμούν, καθώς δεν υπάρχει χιλιομετρικός περιορισμός. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες.



Πληροφορίες



Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 17.30 – 20.30



Κανάλι ΚΠΙΣΝ

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη



Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.