Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκεται η στρατηγική κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία, διατηρώντας τον έλεγχο του έργου, επιλέγει να περιορίσει τη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων σε μια παραχώρηση εξαιρετικά μεγάλης χρονικής διάρκειας.

Η συμφωνία για την παραχώρηση του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο – Κίσσαμος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης εκκρεμότητας, αλλά σηματοδοτεί μια ουσιαστική αναδιάταξη δυνάμεων στον κλάδο των υποδομών.

Με την είσοδο των ομίλων Aktor και Metlen στο έργο, ο χάρτης των οδικών παραχωρήσεων στην Ελλάδα επαναχαράσσεται, ενισχύοντας τα χαρτοφυλάκια των βασικών παικτών και επαναπροσδιορίζοντας τις ισορροπίες στις μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΒΟΑΚ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση ισχύος και στρατηγικής ανάμεσα στους κυρίαρχους παίκτες του κλάδου.

Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκεται η στρατηγική κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία, διατηρώντας τον έλεγχο του έργου, επιλέγει να περιορίσει τη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων σε μια παραχώρηση εξαιρετικά μεγάλης χρονικής διάρκειας. Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε ένα μοντέλο ενεργητικής διαχείρισης κεφαλαίων, που επιτρέπει στον όμιλο να απελευθερώνει πόρους, να ενισχύει τη χρηματοδοτική του ευελιξία και να τους κατευθύνει σε επενδύσεις με διαφορετικό προφίλ ρίσκου και απόδοσης. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ώριμες παραχωρήσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εδραιώνει τον ρόλο της ως κυρίαρχος διαχειριστής κρίσιμων οδικών υποδομών.

Για τη Metlen, η είσοδος στο έργο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη μεθοδική διεύρυνση της παρουσίας της στις μεγάλες υποδομές. Μέσω της ΜΕΤΚΑ, ο όμιλος ενισχύει το αποτύπωμά του στις παραχωρήσεις, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του ένα έργο εθνικής εμβέλειας και υψηλής στρατηγικής σημασίας. Η συμμετοχή της Metlen δεν προσδίδει μόνο τεχνική ισχύ στο σχήμα, αλλά και ισχυρό χρηματοδοτικό υπόβαθρο, στοιχείο κρίσιμο για έργα μεγάλης κλίμακας και πολυετούς διάρκειας.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος Aktor αξιοποιεί τη συμφωνία για να ενισχύσει τη θέση του στον τομέα των παραχωρήσεων. Η στρατηγική του Aktor εστιάζει στη δημιουργία σταθερών και προβλέψιμων ταμειακών ροών, με τον ΒΟΑΚ να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που συνδυάζει κατασκευαστικό αντικείμενο και μακροχρόνια έσοδα από εκμετάλλευση, σε έναν άξονα με έντονη και διαχρονική τουριστική κίνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδο αγοράς, η συμφωνία επαναπροσδιορίζει τις ισορροπίες στον κλάδο των υποδομών και αποτυπώνει τη μετάβαση της αγοράς σε ένα πιο σύνθετο και ώριμο οικοσύστημα, όπου οι παραχωρήσεις, η χρηματοδότηση και η μακροχρόνια διαχείριση αποτελούν τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης.