Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες.

Σε νέα μετοχική σύνθεση περνά το εμβληματικό έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα Χανιά–Ηράκλειο, μετά την είσοδο της Metlen Energy & Metals και του ομίλου Aktor στο σχήμα της παραχώρησης, στο οποίο βασικός μέτοχος παραμένει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 δισ. ευρώ και περίοδο παραχώρησης 35 ετών, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που υπεγράφη από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η νέα μετοχική δομή της παραχωρησιούχου εταιρείας «Δικταίον Παραχωρήσεις Μ.Α.Ε.» και της εταιρείας λειτουργίας «Δικταίον Λειτουργία Μ.Α.Ε.» διαμορφώνεται με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διατηρεί ποσοστό 40%, την Άκτωρ Παραχωρήσεις να αποκτά 24%, τη Metlen Energy & Metals επίσης 24% και την Aktor Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ το υπόλοιπο 12%.

Παράλληλα αλλάζει και το σχήμα που αναλαμβάνει το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υποκαθίσταται από κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ–ΑΚΤΩΡ–ΜΕΤΚΑ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ», στην οποία η ΤΕΡΝΑ θα συμμετέχει με 40%, η Άκτωρ με 30% και η ΜΕΤΚΑ, 100% θυγατρική της Metlen, επίσης με 30%. Το κατασκευαστικό σκέλος του έργου υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες. Μετά το χρηματοοικονομικό κλείσιμο και την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τον έλεγχο του έργου, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική της ευελιξία για τη διεκδίκηση νέων μεγάλων υποδομών.

Από την πλευρά της Metlen, η εταιρεία επιβεβαίωσε την απόκτηση ποσοστού 24% τόσο στην παραχωρησιούχο όσο και στην εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του ΒΟΑΚ, επισημαίνοντας ότι μέσω της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ συμμετέχει ενεργά και στο κατασκευαστικό σκέλος. Η διοίκηση της Metlen χαρακτηρίζει τη συμμετοχή στο έργο στρατηγικής σημασίας, τονίζοντας την εθνική και αναπτυξιακή του διάσταση για την Κρήτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, ο όμιλος Aktor ανακοίνωσε ότι οι θυγατρικές του στον τομέα των παραχωρήσεων αποκτούν συνολικά ποσοστό 36% στις εταιρείες «Δικταίον Παραχωρήσεις» και «Δικταίον Λειτουργία», ενώ η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετέχει με 30% στον βασικό υπεργολάβο μελέτης και κατασκευής. Και σε αυτή την περίπτωση, η συναλλαγή τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις.

Το τμήμα Χανιά–Ηράκλειο του ΒΟΑΚ έχει μήκος 187 χιλιομέτρων και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού άξονα, ο οποίος εκτείνεται σε περίπου 300 χιλιόμετρα σε όλη την Κρήτη. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα και έναν από τους μεγαλύτερους αυτοκινητοδρόμους υπό κατασκευή στην Ευρώπη, με καθοριστική σημασία για την οδική ασφάλεια, τη διασύνδεση των πόλεων και την περιφερειακή ανάπτυξη του νησιού.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση της Metlen

Διαβάστε την ανακοίνωση της Aktor