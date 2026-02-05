Οριστικά στη Λάρισα θα διεξαχθεί η μεγάλη δίκη που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου.

Όχι στη μεταφορά της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη είπε ο Άρειος Πάγος. Οριστικά στη Λάρισα θα διεξαχθεί η μεγάλη δίκη που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου.

Απορρίφθηκαν από τον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις που κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για να αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε 57 ανθρώπινες ζωές κυρίως νέων παιδιών.

8 συγγενείς θυμάτων ζητούσαν η δίκη να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα προκειμένου να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των παραγόντων της διαδικασίας λόγω της ύπαρξης αεροδρομίου. Ωστόσο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημά τους το οποίο τελικά δεν έγινε δεκτό ούτε από το Ζ Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που το εξέτασε.

Στο Ποινικό Τμήμα προήδρευσε η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη.