Στις 8 Φεβρουαρίου οι εκλογές.

Την προσεχή Κυριακή πραγματοποιούνται οι εκλογές για το νέο ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Όπως γράφουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας», φαβορί για τη θέση του προέδρου του Συλλόγου μετά την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού είναι ο νυν αντιπρόεδρος, Παύλος Ασλανίδης, και η νυν γραμματέας, Ελένη Βασάρα, με τους γνωρίζοντες να δίνουν περισσότερες πιθανότητες στον πρώτο.

Και πρώτη πρόκληση για τον Σύλλογο θα είναι τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη αλλά και η πρώτη δίκη, που ξεκινά στις 23 Μαρτίου.

Το σίγουρο είναι πως η συνεχής και απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης πρωτίστως των πολιτικών προσώπων για την τραγωδία εξακολουθεί να προκαλεί οργή στους πολίτες.

Τ.Τε.