Τι επισημαίνει το Κ-Report.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα, που κυκλοφορεί καθημερινά σε συνδρομητική μορφή με πλούσια ύλη, για τα σοβαρά ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία στη Χίο.

Μία απορία και τρία ερωτήματα ζητούν εξηγήσεις τα επόμενα 24ωρα στο θέμα της τραγωδίας που έγινε στα ανοιχτά της Χίου:

Η απορία: Εφόσον η λέμβος με τους μετανάστες βρισκόταν ήδη μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τριακόσια μέτρα από τις ακτές της Χίου, άρα (σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών συνόρων) δεν υπήρχε θέμα επαναπροώθησης, γιατί έγιναν επικίνδυνοι ελιγμοί και δοκίμασε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού;

Και τρία ερωτήματα:

Πρώτον: Σύμφωνα με το Λιμενικό, βιντεοληπτικό υλικό δεν υπάρχει, διότι «η χρήση της κάμερας στο σκάφος του Λιμενικού δεν κρίθηκε αναγκαία». Με ποιο σκεπτικό επιτρέπεται κάποιος, με κάποια δικά του κριτήρια, να αποφασίζει αν θα λειτουργούν οι κάμερες ή όχι, ενώ στα σκάφη της Frontex οι κάμερες υποχρεωτικά είναι ανοιχτές καθ΄ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων;

Δεύτερον: Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι συνομιλίες που έγιναν μέσω του υπηρεσιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος μεταξύ του συγκεκριμένου σκάφους και του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού την ώρα του συμβάντος. Τι προκύπτει από αυτές, τι οδηγίες δόθηκαν;

Τρίτον: Η ένορκη διοικητική έρευνα διενεργείται από το ίδιο το Λιμενικό, δηλαδή ελεγκτής και ελεγχόμενος ταυτίζονται. Είναι μια διαδικασία για την οποία η Ελλάδα από το 2022 έχει καταδικαστεί τέσσερις φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί δεν παρεμβαίνει να ερευνήσει την υπόθεση η δικαιοσύνη;

Ενώ αναμένονται απαντήσεις τις επόμενες ώρες και ημέρες, αυτό που από την πρώτη στιγμή έκανε αλγεινή εντύπωση μέσα και έξω από την Ελλάδα, είναι η αήθης συμπεριφορά του υπουργού Μετανάστευσης:

Θ. Πλεύρης: Με περίεργη βιασύνη και εξαιρετικά επιθετικό ύφος, ο Θ. Πλεύρης έσπευσε στη Βουλή να αποφανθεί ότι η λέμβος των μεταναστών είναι αυτή που ευθύνεται για την πρόσκρουση και, μάλιστα, να κατηγορήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όσους ζητούν να διερευνηθεί η υπόθεση ότι συντάσσονται με τους διακινητές. Οι νεκροί δεν τον προβλημάτισαν, ίσως γιατί δεν τον ξένισαν.

Ναι, νεκροί! Ο Θ. Πλεύρης, που επέλεξε ο Κ. Μητσοτάκης να αντικαταστήσει τον Δ. Καιρίδη στο υπουργείο Μετανάστευσης, πιστεύει ότι δεν υπάρχει προστασία των συνόρων αν δεν υπάρχουν νεκροί μετανάστες: «Η φύλαξη των συνόρων δεν υπάρχει εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς», δήλωνε καταχειροκροτούμενος και on camera, όπως μπορείτε να δείτε.

Κατά τα λοιπά:

Τα κόμματα: Ζήτησαν ενδελεχή έρευνα και ενημέρωση, ασκώντας κριτική σε πολιτικές αποτροπής που έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών μεταναστών. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά.

Αντιδράσεις: Η Κομισιόν αναμένει «να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού». Επιφυλακτικά τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ένα δείγμα μπορείτε να δείτε στο σχετικό ρεπορτάζ του.

Σήμερα, 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 11 παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο της Χίου. Τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται στην εντατική. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός Μαροκινού, που φέρεται να είναι ο διακινητής.

Τέλος, σε λίγη ώρα στη Βουλή ψηφίζεται το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο:

Καμιά αλλαγή: Δεν έγινε δεκτή καμία ουσιαστική τροποποίηση. Παραμένουν οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα απελαύνονται με την ενηλικίωση τους ανήλικα που έφτασαν στην Ελλάδα ασυνόδευτα, και θα ανακαλείται η άδεια παραμονής μεταναστών που μένουν άνεργοι από 3-6 μήνες, εκτός και αν αποδείξουν ότι διαθέτουν πόρους για να ζήσουν χωρίς επιδόματα.