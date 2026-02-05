Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας. Γενικά οι βροχές ήδη κυριαρχούν σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Έχει ξεκινήσει αυτός ο άστατος καιρός μέσα στη νύχτα με πολλά χιλιοστά βροχής κυρίως προς τη δυτική - βορειοδυτική χώρα.

Σιγά, σιγά και καθώς θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να καταλήξουν κοντά στο απόγευμα προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας, θα είναι οι πολλές βροχές, οι καταιγίδες, οι θυελλώδεις νοτιάδες και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι βροχές κοντά στη θάλασσα και σε ορεινούς όγκους θα αποκτούν έντονο χαρακτήρα και θα συνοδεύονται από καταιγίδες και κεραυνούς - αστραπές.

Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Aυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια τις επόμενες ώρες εντοπίζεται:

στα νησιά του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου

στην βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα (ανατολική Μακεδονία και Θράκη)

Είναι γενικά μία συνηθισμένη κακοκαιρία η οποία μπορεί στο πέρασμά της να αφήσει κάποια προβλήματα, ωστόσο θα περάσει γρήγορα καθώς θα ολοκληρώσει τη δράση της το απόγευμα - βράδυ.

Από αύριο ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα αλλά περνάει ακόμα ένα σύντομο κύμα κακοκαιρίας μέσα στην ημέρα.

Στην Αττική, θα είναι μία βροχερή ημέρα. Δεν αποκλείεται κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα να περάσουν κάποιες καταιγίδες. Από το βράδυ θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται. Οι άνεμοι δυνατοί στα επίπεδα θυέλλης και ο υδράργυρος σε αρκετά υψηλές τιμές θα φθάσει ακόμα και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα είναι μία ημέρα με βροχές. ίσως εκεί κοντά στα πόδια της Χαλκιδικής να έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κοντά στο απόγευμα με τη νύχτα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Κοντά στα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος όχι πάνω από 14 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού

Παρά το γεγονός οτι περνάει αυτό το κύμα και ολοκληρώνει τη δράση του μέσα στη νύχτα, αύριο κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, θα περάσει μία διαταραχή - χαμηλής έντασης, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική, βόρεια χώρα αλλά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο ο καιρός, θα είναι βελτιωμένος, χωρίς αυτό να σημαίνει, οτι η αστάθεια δεν θα δηλώσει και πάλι το παρών, ιδιαίτερα για τα δυτικά τμήματα της χώρας μας αλλά και να τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η Κυριακή θα είναι μία καλύτερη ημέρα, μάλιστα οι νοτιάδες θα ανεβάσουν τον υδράργυρο Σάββατο και Κυριακή για την ανατολική και νότια χώρα, θα φθάσει ακόμα και στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Θα οδηγηθούμε κοντά το μεσημέρι με απόγευμα της Δευτέρα, οπου και πάλι περιμένουμε ένα πέρασμα κακοκαιρίας από τη χώρα μας, η οποία θα εμφανίσει καλή οργάνωση και είναι πολύ πιθανό να συνοδευτεί από ψυχρότερη αέρια μάζα που θα μας έρθει από τα βόρεια - βορειοανατολικά Βαλκάνια. Χιόνια αναμένονται στα βουνά μας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6s3m2jlxtt?integrationId=40599y14juihe6ly}