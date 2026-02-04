Για ασυνήθιστο όγκο βροχής κάνει λόγο η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας.

Η καταιγίδα Λεονάρντο, που προκάλεσε έως και 35 εκατοστά βροχής μέσα σε μόλις 24 ώρες έπληξε την Ιβηρική χερσόνησο την Τετάρτη, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους στη νότια Ισπανία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σχολεία έκλεισαν και δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET έθεσε τμήματα της νότιας περιοχής της Ανδαλουσίας στον υψηλότερο κόκκινο συναγερμό λόγω της καταρρακτώδους βροχής. Ο εκπρόσωπος της AEMET, Ρούμπεν ντελ Κάμπο, έκανε λόγο για «ασυνήθιστο όγκο βροχής», που έπεφτε σε μια περιοχή όπου «το έδαφος είναι πολύ κορεσμένο και οι κοίτες των ποταμών μεταφέρουν ήδη πολύ νερό» από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Η δήμαρχος της κοντινής πόλης Ρόντα, Μαρία Παζ Φερνάντεζ, δήλωσε στο RTVE ότι «το έδαφος δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει» τις συνεχείς νεροποντές, και έκανε λόγο για «πολυάριθμες κατολισθήσεις» στις γύρω αγροτικές περιοχές.

Ο ανώτατος αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σαντς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η κατάσταση είναι «πολύ ανησυχητική» στον κοντινό ορεινό δήμο Γκρατσαλέμα.

Περίπου 3.500 άνθρωποι έχουν ήδη εκκενώσει τα σπίτια τους στην Ανδαλουσία, όπου καταγράφηκαν περισσότερα από 650 περιστατικά, κανένα από τα οποία δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές, δήλωσε ο Σαντς, και πρόσθεσε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε ένα κτίριο.

Η ισπανική αστυνομία δημοσίευσε πλάνα από πλημμυρισμένα χωράφια και χείμαρρους που κατακλύζουν κτίρια και οχήματα. Εκατοντάδες στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τις υπηρεσίες διάσωσης, ενώ όλα τα σχολεία της Ανδαλουσίας έκλεισαν εκτός από την ανατολικότερη επαρχία της περιοχής, την Αλμερία.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe ανακοίνωσε την ακύρωση σχεδόν όλων των προαστιακών, περιφερειακών και υπεραστικών δρομολογίων σε όλη την Ανδαλουσία, χωρίς να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με λεωφορεία λόγω της κατάστασης των δρόμων, δεκάδες από τους οποίους έκλεισαν, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Σημειώνεται πως τον Οκτώβριο του 2024, η Ισπανία υπέστη τις πιο θανατηφόρες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερους από 230 νεκρούς, κυρίως στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια.

Στην Πορτογαλία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Κυριακή, κυρίως λόγω πλημμυρών, πτώσεων δέντρων και κατολισθήσεων, σύμφωνα με την αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Η υπηρεσία είχε αναπτύξει περισσότερα από 11.000 άτομα για να ανταποκριθούν στην έκτακτη ανάγκη ενώ περίπου 200 κάτοικοι εκκένωσαν σήμερα τα σπίτια τους στην κεντρική Πορτογαλία.

Στο Αλκάθερ ντο Σαλ, νότια της Λισαβόνας, ο ποταμός Σάντο είχε ξεχειλίσει και η άνοδος του νερού είχε βυθίσει την κεντρική λεωφόρο της πόλης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Η Λισαβόνας και το Αλγκάρβε στα νότια επλήγησαν περισσότερο, με τις βροχές και τους ανέμους να αναμένεται να φτάσουν στο μέγιστο της έντασης τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Με πληροφορίες του AFP