Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τον πίνακα κερδών.

Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 10 εκατ. ευρώ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 3, 20, 27, 37 και 44.

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 2.

Στη σημερινή κλήρωση του Eurojackpot είχαμε τζακ ποτ, ενώ δεν βρέθηκε νικητής ούτε στη δεύτερη κατηγορία 5+1. Αντίθετα στην 3η κατηγορία είχαμε 7 τυχερά δελτία τα οποία κερδίζουν από 99,920 ευρώ.

Ωστόσο, στην κατηγορία 4+2, και εκ των 20 τυχερών δελτίων, ένα παίχτηκε στην Ελλάδα κερδίζοντας 5,768 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τον πίνακα κερδών

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο μου;

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.