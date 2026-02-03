Η αναφορά του Χάρη Ρώμα στην Άννα Χατζησοφιά και την τηλεοπτική τους συνεργασία.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Χάρης Ρώμας, όπου και αποκάλυψε την πρόθεσή του να επιστρέψει με νέα σειρά στην τηλεόραση έχοντας στο πλευρό του τη συνεργάτιδά του, Άννα Χατζησοφιά.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός, αποκάλυψε πως επρόκειτο να συνεργαστούν εκ νέου, ωστόσο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Η Άννα είναι οικογένεια και θα δουλέψουμε άμεσα μαζί… Θα κάνουμε τηλεόραση μαζί», ανέφερε αρχικά ο Χάρης Ρώμας και συνέχισε: «Θα κάνουμε μία σειρά, δεν έχουμε υπογράψει ακόμα αλλά κατά 99,99%, θα κάνουμε μία σειρά. Πιστεύουμε ότι θα αρέσει στον κόσμο γιατί θα βρούνε κάτι πολύ ευχάριστο και διαφορετικό. Για πρώτη φορά θα κάνουμε αυτό το είδος».

Υπενθυμίζεται πως ο Χάρης Ρώμας και η Άννα Χατζησοφιά, έχουν χαράξει μία κοινή πορεία μέσα από την συγγραφή του «Κωνσταντίνου και Ελένης» και του «Καφέ της Χαράς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg54ltbb24kp?integrationId=40599y14juihe6ly}