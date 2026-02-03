Ο μουσικός και τραγουδιστής, σχολίασε τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες του σήμερα. Το σχόλιό του για τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Τζόνι Βαβούρας, σχολιάζοντας τα δεδομένα της σημερινής μουσικής σκηνής αλλά και ορισμένους καλλιτέχνες της εποχής. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε στο Νίκο Οικονομόπουλο, την Κατερίνα Λιόλιου και τη Δέσποινα Βανδή.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ο μουσικός, μίλησε επίσης για ρο έμφραγμα που είχε υποστεί πριν από 25 χρόνια επί σκηνής, ενώ αποκάλυψε πως πλέον είναι 70 ετών.

«Είμαι 70 ετών, ακριβώς. Δεν κάνω καταχρήσεις. Έχω κόψει το κάπνισμα 33 χρόνια και είναι το πιο σοφό πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και κάνω μια έκκληση σε όλους όσους ακούνε μην καπνίζετε, είναι το πιο άχρηστο πράγμα που μπορείτε να κάνετε», είπε αρχικά ο Τζόνι Βαβούρας.

Τα σχόλια του Τζόνι Βαβούρα για την μουσική

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο τραγουδοποιός, αναφέρθηκε στη μουσική του σήμερα, σχολιάζοντας παράλληλα ορισμένους από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες:

«Ποια τωρινή μουσική; Είμαι λίγο μυστήριος στη μουσική. Τραγούδι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και μουσική. Μετά μπαίνουμε στην κατηγορία του φασόν, που φτιάχνουνε κατά παραγγελία 50 τραγούδια την ημέρα που είναι όλα ίδια και όλοι που τραγουδάνε, ουρλιάζουνε στο τοπ της φωνής τους και είναι όλοι ίδιοι, τι να ακούσω; Γιατί να ακούσω Νίκο Οικονομόπουλο; Ή να ακούσω οποιοδήποτε από αυτούς που λένε συνέχεια τα ίδια; Δεν υπάρχει καμία θεματολογία σωστή. Ο στίχος είναι «σκουπίδι». Τώρα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφορικά με τη Δέσποινα Βανδή και την Κατερίνα Λιόλιου, δήλωσε: «Υπάρχει Βανδή παντού, είναι δηλαδή, μια φωνή αρκετά κοινότυπη για μένα. Την Κατερίνα Λιόλιου δεν την ξέρω».

Νωρίτερα στη συζήτηση, ο μουσικός, αναφέρθηκε στη έμφραγμα που είχε υποστεί επί σκηνής: «Πριν από 25 χρόνια περίπου έπαθα έμφραγμα και μάλιστα επάνω στη σκηνή, μπροστά σε 1.000 άτομα, τραγουδούσα ένα τραγούδι του Jerry Lee Lewis, τον οποίο λατρεύω. Έκανα την επέμβαση, έχω κληρονομική χοληστερίνη, η οποία, όπως και η πίεση είναι σιωπηλός δολοφόνος. Άμα δεν το πάρεις χαμπάρι, χάθηκες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg583k1a6zyp?integrationId=40599y14juihe6ly}