Την απόφασή του να παραδώσει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε στον Νίκο Ανδρουλάκη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, λίγες ώρες μετά την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την έδρα του πλέον ως πρώτος επιλαχών παίρνει ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ενώ το ΠΑΣΟΚ καλείται να προτείνει και πρόσωπο για τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ως Ε’ αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ο αντικαταστάτης του στις τελευταίες εκλογές είχε έρθει δεύτερος στην εκλογική περιφέρεια της Αρκαδίας και δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Εν συνεχεία, κατέβηκε με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη για την περιφέρεια Πελοποννήσου, απέναντι από τον Δημήτρη Κουτσούλη που είχε στηρίξει το ΠΑΣΟΚ.

Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Οδυσσέα Κωνστανινόπουλου

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1956. Καταγωγή έχει από το Αθήναιο της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης. Οι γονείς του ήταν δάσκαλοι και στα μαθητικά του χρόνια έζησε μαζί τους σε πολλά χωριά της Αρκαδίας, όπου εκείνοι υπηρετούσαν.

Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, Ιατρό Μικροβιολόγο, που κατάγεται από το Σουλάρι Μεγαλόπολης και είναι πατέρας δύο παιδιών.Εκπαίδευση & επαγγελματική εμπειρίαΦοίτησε στο Α’ Γυμνάσιο στην Τρίπολη και στη συνέχεια σπούδασε Ιατρική και απέκτησε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού.

Υπηρέτησε ως Αγροτικός Ιατρός στην Αρκαδία και το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.Κοινωνική & Πολιτική Δράση, Εθελοντισμός· Διετέλεσε Σύμβουλος στην Ομοσπονδία του τέως Δήμου Βαλτετσιωτών, Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΠΟΕ και Γενικός Γραμματέας της από το 1993 έως το 1995.

Είναι μεταξύ των Ιδρυτικών Μελών του Σωματείου Αγροτικών Ιατρών και προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων του Νομού Αρκαδίας, στο οποίο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας.

Από το 1984 ως το 1986, υπήρξε μέλος της τριμελούς Επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και αντιπρόσωπος της ΕΙΝΠΙΣ το 1986 και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (πρώην Λοιμωδών) από το 1993 ως το 1996.