Η υψηλού ρίσκου κίνηση του Ανδρουλάκη - Οι λόγοι και το παρασκήνιο της διαγραφής - Ξεκινάει διαδικασία «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών»;

Mε χρονικό μιας προαναγγελθείσας διαγραφής έμοιαζε η χθεσινή απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ο Αρκάς βουλευτής είχε δοκιμάσει ουκ ολίγες φορές τα όρια του Ανδρουλάκη, παρά ταύτα στο παρά πέντε έκανε πίσω και δεν προχωρούσε στη διαγραφή του. Υπάρχει, όμως, ένα σημείο καμπής το οποίο δεν είναι άλλο από τη συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ, εκεί που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιδίωξε να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια, στέλνοντας συγκεκριμένα τελεσίγραφα προς όσα στελέχη δημιουργούν προβλήματα στο κόμμα του. Ήταν προφανές ότι ένας εκ των βασικών αποδεκτών των επισημάνσεων του κ. Ανδρουλάκη ήταν και ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Και αυτό γιατί, όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, στις περισσότερες δημόσιες τοποθετήσεις του ο Κωνσταντινόπουλος επέλεγε ευθέως ή εμμέσως να ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ αλλά ποτέ στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Τα θετικά σχόλια που με κάθε ευκαιρία εισέπραττε από κυβερνητικά στελέχη δεν περνούσαν απαρατήρητα από την Χαριλάου Τρικούπη.

Κατά απολύτως ασφαλείς πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν σφόδρα ενοχλημένος με τον βουλευτή Αρκαδίας από το περασμένο Σάββατο όταν ο τελευταίος άσκησε δημόσια κριτική στον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας για τη στάση του στον πόλεμο. Από εκείνη τη στιγμή ήταν θέμα χρόνου το πότε θα λαμβανόντουσαν τα πειθαρχικά μέτρα. Και προφανώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν οι δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟPEN, εκεί όπου ουσιαστικά έθεσε θέμα ηγεσίας, ζητώντας παράλληλα από τους διεκδικητές της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ να πάρουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Είναι ενδεικτικό ότι από το πρωί της Τετάρτης ο Κώστας Σκανδαλίδης είχε σπεύσει (Meganews) να αποδοκιμάσει τον κ. Κωνσταντινόπουλο, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε καμία επιτροπεία. Η διαγραφή επήλθε με ένα 24ωρο καθυστέρηση διότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν την Τετάρτη στο Στρασβούργο για την συζήτηση για το θέμα του κράτους δικαίου και τις υποκλοπές, ενώ και χθες το πρωί θα μιλούσε στην Βουλή για τη συμφωνία με την Chevron.

Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν βρήκε να πει μισή λέξη για τις υποκλοπές και τη σχετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο, δημιούργησε μεγάλη ενόχληση αλλά και επικριτικές διαρροές για τα μελλοντικά σχέδιά του. Δεδομένων και των θετικών σχολίων που απολαμβάνει από τα κυβερνητικά στελέχη, δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίαζαν με ειρωνικό τρόπο ότι μπορεί να ακολουθήσει το δρόμο του Ανδρέα Λοβέρδου.

Από την άλλη, θα έχει ενδιαφέρον αν θα υπάρξουν αντιδράσεις για τη διαγραφή από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, ιδίως από την πλευρά του Χάρη Δούκα, δεδομένου ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν από τους υποστηρικτές του στις εσωκομματικές εκλογές. Ενδεχομένως τα σενάρια περί μελλοντικών σχέσεων με την ΝΔ να αποτρέψουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφράσουν τη στήριξή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μείνουν όλοι σιωπηλοί.

Πάντως από χθες το βράδυ αρκετοί αναρωτιούνται αν ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να πάει σε μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Αν δηλαδή η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για αντίστοιχες ενέργειες για οποιοδήποτε στέλεχος αμφισβητήσει την ηγεσία.