O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει να εργαλειοποιήσει το θέμα για πολιτικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι η στάση του δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της συγκυρίας.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, κατά τη συζήτηση για τις κυρώσεις των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις για συγκεκριμένη ρήτρα που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες για τη νότια Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη στάση της χώρας απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για πρόβλεψη που δεν υπήρχε σε προηγούμενες αντίστοιχες συμβάσεις.

«Για πρώτη φορά προστίθεται αυτή η ρήτρα. Στην πράξη υπονομεύει τα απώτατα όρια που είχε θεσπίσει ο νόμος του ΠΑΣΟΚ και είχε θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε απαιτήσεις της Τουρκίας», υποστήριξε, τονίζοντας ότι η διατύπωση είναι προβληματική και δεν ενισχύει – όπως είπε – την ελληνική θέση.

Ο ίδιος ζήτησε διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη πρόβλεψη, θέτοντας το ερώτημα αν εντάχθηκε στη συμφωνία «κατ’ απαίτηση της συμβαλλόμενης εταιρείας ή άλλου συνομιλητή» και αν συνιστά «μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων». Παράλληλα υπογράμμισε ότι το κόμμα του στηρίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο, αλλά καταψηφίζει τις συμβάσεις που αφορούν τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, κάνοντας λόγο για στάση «καθαρά πατριωτική» σε ένα ζήτημα που – όπως είπε – έχει εθνική σημασία.

Απαντώντας στην κριτική, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει να εργαλειοποιήσει το θέμα για πολιτικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι η στάση του δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της συγκυρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το εθνικό είναι το αληθές! Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, σε 12 μήνες από τώρα, θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο. Μην σπαταλήσουμε τη βάση εθνικής συνεννόησης για μικροπολιτικούς λόγους!», τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού που είχε τεθεί τα προηγούμενα χρόνια και κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει τις συμβάσεις. Όπως ανέφερε, η ενεργειακή πολιτική της χώρας αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών προσπαθειών και θα πρέπει να αναγνωρίζεται η συμβολή όλων.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανήλθε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και ασυνέπεια σε κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα. «Ζητάτε εσείς σε εμάς να δείξουμε υπευθυνότητα! Σε ένα χρόνο μας είπατε πως θα αρχίσουν γεωτρήσεις, άρα 8 χρόνια δεν κάνατε τίποτα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Να κάνετε μάθημα εσείς σε μας όταν επί δύο χρόνια ρωτώ για το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου. Αφήστε τα μαθήματα στο παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι σε μας!».

«Είναι ψευδομάρτυρας ο Βορίδης;»

Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και κατά του Μάκη Βορίδη, με αφορμή την υπόθεση της επιστολής Βάρρα. Όπως υποστήριξε, ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αφήνει σαφείς αιχμές εις βάρος του πρώην υπουργού, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί. «Είναι ψευδομάρτυρας ο Μάκης Βορίδης, ναι ή όχι; Μετά τις αποκαλύψεις του υπουργείου, πρέπει να πάρετε θέση!», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.