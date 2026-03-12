Ο υπουργός επικαλέστηκε ιστορική ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Καβάλα το 1976

Με αναφορά στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής επέλεξε να απαντήσει στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνης Σαμαράς ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στη Βουλή, σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε για τις συμβάσεις έρευνας υδρογονανθράκων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός επικαλέστηκε ιστορική ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Καβάλα το 1976, τονίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης του εθνικού πλούτου. «Ο ιδρυτής της παράταξής μας είχε πει χαρακτηριστικά: “Για να γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πλούτος του”. Και αυτό πράττει σήμερα η κυβέρνησή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας πολιτικό τόνο στην απάντησή του.

«Δεν υπάρχουν εκχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου απέρριψε τις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού ότι η επίμαχη σύμβαση μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Όπως σημείωσε, οι συμφωνίες του Ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron και τη Hellenic Energy είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες και δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών. «Τα κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι αντίθετα οι συγκεκριμένες συμφωνίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον.

«Ενισχύεται η ελληνική θέση»

Ο υπουργός εξήγησε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η πραγματική κατάσταση – το λεγόμενο factum – λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις γεωπολιτικών διαφορών. Έτσι, όπως είπε, το γεγονός ότι μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως επενδύει σε περιοχές όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι οριοθετήσεις, ενώ υπάρχει και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενισχύει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει τις τουρκικές διεκδικήσεις.

«Γι’ αυτό και υπήρξαν οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διάταξη του άρθρου 30 που επικαλέστηκε ο κ. Σαμαράς, ο υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για νομική πρόβλεψη που αφορά αποκλειστικά την κατανομή ευθύνης και την προστασία των συμβαλλομένων μερών. «Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και σε κάθε περίπτωση ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια για κάθε ζήτημα», ανέφερε.

Απάντηση και στις αιχμές περί κατευνασμού

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου απέρριψε τις αναφορές περί πολιτικής κατευνασμού, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις ενίσχυσης της αποτρεπτικής της παρουσίας στην περιοχή.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην παρουσία φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, αλλά και στην ανάπτυξη συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο και στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία διασυνδέονται με νατοϊκές δομές.

«Οι εξελίξεις στα θέματα της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης προχωρούν με υπερηχητικές ταχύτητες. Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστέρηση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως», κατέληξε ο υπουργός.