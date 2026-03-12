Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την τοποθέτησή του με ειρωνική αναφορά στις «ανησυχίες» που – όπως είπε – δεν θα εκφράσει σήμερα, απαριθμώντας μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απαντώντας και στα περί «επαγγελματιών ανησυχούντων» που του είχε καταλογίσει άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αιχμές για την οικονομία, τη λειτουργία των θεσμών αλλά, τη στρατηγική της χώρας στην εξωτερική πολιτική και τη γεωπολιτική και για όρους που προστέθηκαν στις συμβάσεις με τη Chevron που σύμφωνα με τον ίδιο υποδηλώνουν δυνητική παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση της κύρωσης των συμβάσεων, ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την τοποθέτησή του με ειρωνική αναφορά στις «ανησυχίες» που – όπως είπε – δεν θα εκφράσει σήμερα, απαριθμώντας μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία: την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, τη διαφθορά που – όπως υποστήριξε – καταγγέλλεται πλέον και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υποκλοπές, την κρίση στέγης και ενοικίων, το αγροτικό πρόβλημα και τις πιέσεις από τη συμφωνία Mercosur, αλλά και το δημογραφικό, τη μείωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την απώλεια αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

«Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά σήμερα τις ανησυχίες μου, ώστε να μην στενοχωρηθεί ο κ. Πρωθυπουργός και αρχίσει πάλι να μιλά για “επαγγελματίες ανησυχούντες” και “πατριώτες του καναπέ”», σημείωσε με νόημα.

Αιχμές για τις δηλώσεις περί «επαγγελματιών ανησυχούντων»

Ο πρώην πρωθυπουργός διερωτήθηκε σε ποιους αναφέρεται ο πρωθυπουργός με τον χαρακτηρισμό «επαγγελματίες ανησυχούντες», σημειώνοντας ότι κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης αφήνουν να εννοηθεί πως οι αιχμές αφορούν τον ίδιο αλλά και τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

«Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί δύο πρώην πρωθυπουργούς της χώρας ότι έχουμε ως “επάγγελμα” την έκφραση εθνικών ανησυχιών», τόνισε, προσθέτοντας πως αν ισχύει κάτι τέτοιο «τότε ο ίδιος θα πρέπει να ανησυχεί».

Κριτική για την εξωτερική πολιτική

Στη συνέχεια ο κ. Σαμαράς πέρασε στα διεθνή ζητήματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικής και διορατικότητας. Όπως υποστήριξε, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από «επικοινωνιακά show-offs» και από το δόγμα «όπου φυσάει ο άνεμος».

Αναφέρθηκε στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης και για ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων γύρω από εμπορικούς και ενεργειακούς διαδρόμους. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε τη σημασία του σχεδιαζόμενου εμπορικού διαδρόμου IMEC, ως εναλλακτικής στη στρατηγική «One Belt One Road» της Κίνας, ενώ αναφέρθηκε και στις πιθανές νέες ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Παράλληλα σχολίασε ότι η Ευρώπη εμφανίζεται «αμήχανη» απέναντι στις εξελίξεις, χωρίς σαφή στρατηγική απέναντι σε δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Κίνα ή το Ιράν.

«Ευκαιρία για την Κύπρο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση της ασφάλειας του νησιού.

Ο κ. Σαμαράς πρότεινε τη μόνιμη συστάθμευση ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων στο νησί, σημειώνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και σύνορο της Ευρώπης. Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε αποτρεπτικά απέναντι στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» που προωθεί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα χαρακτήρισε θετικές ορισμένες πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης στον αμυντικό τομέα, όπως η αποστολή στρατιωτικών μέσων στην περιοχή, προειδοποιώντας όμως ότι δεν πρέπει να περιοριστούν σε «χειρονομίες εντυπωσιασμού».

«Χρειάζεται αποτροπή απέναντι στην Τουρκία»

Ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του υπέρ ενός ισχυρού δόγματος αποτροπής έναντι της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάζει συμμαχίες και στρατηγικές πολύ πριν από την εκδήλωση κρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη στάση του απέναντι στο Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο το 2004, υποστηρίζοντας ότι η αντίθεσή του τότε δικαιώθηκε από τις εξελίξεις.

Επίσης υπενθύμισε την πρωτοβουλία του ως πρωθυπουργός για την ανάπτυξη των τριμερών συνεργασιών Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ και Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου, τονίζοντας ότι τότε υπήρχαν αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της πολιτικής σκηνής.

Διαφωνία για τις εξορύξεις και τη σύμβαση με Chevron

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε και στην ενεργειακή πολιτική, υπερασπιζόμενος τις επιλογές της κυβέρνησής του για έρευνες υδρογονανθράκων και ασκώντας κριτική στην ενεργειακή στρατηγική των τελευταίων ετών.

Στάθηκε ιδιαίτερα σε διάταξη της νέας σύμβασης με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με συγκεκριμένη πρόβλεψη που – όπως είπε – θα μπορούσε να δημιουργήσει «κερκόπορτα» σε περίπτωση μελλοντικής συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με γειτονικά κράτη.

Κατά τον ίδιο, μια τέτοια διατύπωση ενδέχεται να αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ιδίως στο πλαίσιο του παράνομου – όπως το χαρακτήρισε – τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Η ανησυχία είναι πράξη συνείδησης»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το δικαίωμα πολιτικής κριτικής και προειδοποίησης για εθνικά ζητήματα.«Η ανησυχία μου δεν είναι επιλογή. Είναι πράξη συνείδησης», δήλωσε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με τη φράση: «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες. Υπάρχουν ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».