O υπουργός Εξωτερικών σημείωσε αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις του Global Sumud Flotilla, πως η χώρα μας είναι πάντοτε διατεθειμένη να συνδράμει στη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Υπήρξε επιχείρηση σε διεθνή ύδατα. Επουδενί ήταν σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης η επιχείρηση των ισραηλινών όταν αυτή συντελέστηκε. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεδομένου ότι η ισραηλινή επιχείρηση ήταν σε διεθνή ύδατα. Ζητήσαμε να αποβιβαστούν οι πολίτες ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον απεγκλωβισμό 176 πολιτών κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που επέβαιναν στο στολίσκο για τη Γάζα.

«Η Ελλάδα έπραξε αυτό που όφειλε. Με υπευθυνότητα επέδειξε ανθρωπιστική στάση, όλες οι χώρες απέδωσαν ευχαριστίες στην ελληνική κυβέρνηση για τον απεγκλωβισμό των πολιτών», πρόσθεσε και σημείωσε αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις του Global Sumud Flotilla, πως η χώρα μας είναι πάντοτε διατεθειμένη να συνδράμει στη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της κατήγγειλε πως «έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα ανοιχτά της Κρήτης», δεδομένου ότι, όπως υποστήριξε, η απελευθέρωση των «βασανισθέντων ομήρων» έγινε σε ελληνικά ύδατα.

«Η Ελλάδα είναι εμπλεκόμενη στην επέκταση των διεθνών εγκλημάτων των ισραηλινών. Οι ακτιβιστές είχαν υποστεί βασανιστήρια και προσβολές στη σωματική τους ακεραιότητα, έχουν σοβαρά συμπτώματα σκληρής αντιμετώπισης και βασανιστηρίων», συμπλήρωσε.

«Εκπλήσσομαι», ήταν η απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σημειώνοντας με νόημα πως «ενόσω όλες οι ξένες χώρες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στην χώρα μας, εντός της Βουλής αρχηγός πολιτικού κόμματος μέμφεται την Ελλάδα επειδή απελευθερώθηκαν οι πολίτες».

«Υπάρχει μια βαθύτατη αντίφαση σε όσα λέτε, 176 άνθρωποι είναι ελεύθεροι και ασφαλείς χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης», επισήμανε παράλληλα, ενώ ενημέρωσε ότι αποβιβάστηκαν συνολικώς 176 πολίτες από 34 χώρες και πως οι 31 εξ αυτών είχαν θέματα υγείας και μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο της Σητείας, ενώ οι υπόλοιποι αναχώρησαν για τις πατρίδες τους.

«Όσο για τους δυο ακτιβιστές που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης στο Ισραήλ, θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ», πρόσθεσε.