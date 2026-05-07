Θα ισχύει και για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται μέχρι αύριο από τον υπουργό Δικαιοσύνης η διάταξη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εκκαθάρισή τους. Διάταξη που θα έχει αναδρομική ισχύ και ως εκ τούτου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προωθούμενη διάταξη αναφέρει:

Προσθήκη νέου Άρθρου στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 32Α

Ανάκριση και Εκδίκαση Αξιοποίνων Πράξεων Βουλευτών

Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:

α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,

β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρινίζουν ότι πρόκειται για δικονομική διάταξη που θα έχει αναδρομική ισχύ μετά την ψήφισή της και ως εκ τούτου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό την αναγκαία προϋπόθεση βέβαια ότι μετά τη διαδικασία παροχής εξηγήσεων οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με την προωθούμενη νομοθετική μεταρρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη- ειδικό ανακριτή.

Στο τέλος της ανακριτικής διαδικασίας προβλέπεται η έκδοση αμετάκλητου βουλεύματος από το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών και ο προσδιορισμός της δίκης μέσα σε 3 μήνες.