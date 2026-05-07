Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00.

Ο Νικηφόρος προσπαθεί να καταλάβει τι οδήγησε τον Σωτήρη στην αυτοκτονία.

Η έλευση της Κικής στη Στέρνα, αλλάζει τις ισορροπίες. Προσπαθούν όλοι να την κρύψουν από τον Παύλο, την ώρα που η Δώρα ζητάει από τον Παύλο να τη συνοδέψει στην εκκλησία για το γάμο της.

Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της και παράλληλα, εκπλήσσεται από μια κίνηση του Λεωνίδα. Η έξοδος της Ελένης και του Περικλή εξελίσσεται ευχάριστα κι ο Ηλίας προσπαθεί να καταλάβει το πραγματικό κίνητρο της Ελένης.

{https://www.youtube.com/watch?v=To7JKOW623k}

Η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την Κική, ενώ η διευθύντρια των φυλακών, η Στεργίου προκαλεί νέες υποψίες στη Χριστίνα σχετικά με τον Αντρέα. Ο πατήρ Νικόλαος μαθαίνει έκπληκτος ότι η Δέσποινα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο νέο της πόστο και ανησυχεί.

Εν τω μεταξύ, η αυτοκτονία του Σωτήρη σοκάρει και ο Νικηφόρος προσπαθεί να καταλάβει τι ώθησε τον χωροφύλακα σε μια τέτοια πράξη.

«Εγώ είμαι ο πατέρας σου τώρα»

{https://www.youtube.com/watch?v=0QsFmHNah18}

«Τι μας ξεφεύγει;..»

{https://www.youtube.com/watch?v=ioVvV5ELvN0}

«Μία κυρία λέει ότι είναι η γιαγιά μου»

{https://www.youtube.com/watch?v=aZMKNdqt4ng}