Όσα είπε ο Μιχάλης Αεράκης για τις εξελίξεις της σειράς «Πόρτο Λεόνε».

Ο Μιχάλης Αεράκης, ο Καπετάν Μανώλης από το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τις εξελίξεις στη σειρά, για την απαγωγή του μωρού της Λένας, όπως και για τη σχέση του με τη Φωφώ, τα οποία θα παρακολουθήσουμε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:30, στον Alpha.

Ο Μανώλης Κρεολής, ο Καπετάν Μανώλης, ο πατέρας της Γαλήνης και της Ξένης, πράος, δίκαιος, σοφός, απολαμβάνει σεβασμού και εκτίμησης. Όταν βλέπει την Ξένη να έρχεται στη Σύρο μ’ ένα μωρό χαίρεται στην αρχή μια και το ψέμα που του λέει για την απόκτηση του παιδιού, ακούγεται σαν θεάρεστη πράξη. Όταν, όμως, μαθαίνει την αλήθεια εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του.

Θα βοηθήσει την εγγονή του, τη Λένα, να πάρει πίσω το παιδί της, ενώ υποψιάζεται την οικογένεια Καπετανάκου για την απαγωγή του δισέγγονού του, του μικρού Χρηστάκη.

«Η υποψία στρέφεται στην οικογένεια Καπετανάκου, διότι ο Καπετάν Μανώλης γνωρίζει όλο το πακέτο, του τι κρύβεται από πίσω. Ασφαλώς θα αγωνιστεί και θα παλέψει για να βρεθεί το παιδί της εγγονής του» εξηγεί ο Μιχάλης Αεράκης. Σε ποια μητέρα ανήκει το παιδί; Τι απαντά; «Ο Μανώλης είναι ένας δίκαιος άνθρωπος. Βρίσκεται στη μέση: από τη μία είναι η κόρη του (η Ξένη) που έχει υιοθετήσει το παιδί και από την άλλη την εγγονή του (η Λένα). Η δικαιοσύνη κι αυτό που του λέει η καρδιά και η ψυχή του είναι ότι το παιδί ανήκει στη μάνα. Κι εκεί πρέπει να επιστρέψει» απαντά.

Ο Μανώλης είναι ήρεμη δύναμη: «Είναι ένας άνθρωπος της δικαιοσύνης. Κρατά ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα στην κόρη του (Ξένη), στην εγγόνα του (Λένα) και στην άλλη του κόρη (Γαλήνη). Εν τω μεταξύ συμβαίνουν και πράγματα στην προσωπική ζωή της Γαλήνης με τον άντρα της, με όλα αυτά τα οποία περνάει η Γαλήνη κι ο Μανώλης προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες… «Ένα είναι βέβαιο: ότι θα τα καταφέρει!».

Παράλληλα με όλα όσα περνάει η οικογένειά του, έρχεται αντιμέτωπος με το δικό του παρελθόν και τα λάθη του που κρύβονται σε αυτό. Ήδη έχουμε δει τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του Μανώλη και της Φωφώς.

«Με τη Φωφώ είχαμε παλιά μια εφήμερη σχέση. Καπετάνιος είναι ο Μανώλης, σε αυτά τα μέρη πηγαίνει. Δεν θα μπορούσε η Τρούμπα να μην είναι ένα μέρος όπου πήγαινε ο ήρωας, κι εκεί έκανε μια εφήμερη σχέση. Έμεινε έγκυος η Φωφώ, ο Μανώλης έφυγε, έλειπε πολλά χρόνια… Με αφορμή την εγγόνα του, τη Λένα, αναγκάζεται να ξαναπάει στην Τρούμπα και έτσι συναντιέται με τη Φωφώ» καταλήγει.