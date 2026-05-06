Νέα ενίσχυση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης - Πάνω από τα όρια τοπικά οι συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Λασποβροχές, αλλά και νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσουν πολλές περιοχές από την Πέμπτη, ενώ τοπικά οι συγκεντρώσεις σωματιδίων θα ξεπεράσουν τα επιτρεπτά όρια, σύμφωνα με το AtmoHub.

«Καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εξελίσσεται, νέες εκπομπές σκόνης ενεργοποιούνται στη Βόρεια Αφρική και μεταφέρονται προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας σταδιακά από την Παρασκευή τη δυτική πλευρά της Ελλάδας», επισημαίνει σε ανάρτηση το AtmoHub.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο την Παρασκευή είναι:

Επτάνησα

Πελοπόννησος

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κρήτη

Το Σάββατο, η αφρικανική σκόνη θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας επίσης:

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

και πιο ήπια τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Μάλιστα, σύμφωνα με το AtmoHub, «οι συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 αναμένεται σε αρκετές περιοχές να κυμανθούν μεταξύ 50–100 μg/m³, ξεπερνώντας τοπικά τα επιτρεπτά όρια ποιότητας αέρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Λασποβροχές από αύριο

Παράλληλα αναμένονται λασποβροχές, οι οποίες θα είναι πιο ήπιες την Πέμπτη. Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Δυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως:

Επτάνησα

Πελοπόννησο

Ήπειρο

Δυτική Ελλάδα

Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, οι λασποβροχές αναμένεται να επεκταθούν και στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.