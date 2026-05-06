Την απόφαση για «λουκέτο» στα σχολεία της Αττικής παίρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αποφασίζουν οι κατά τόπους Περιφερειάρχες.

Ο καιρός μπαίνει για τα καλά σε τροχια πρώιμου καλοκαιριού με τη θερμοκρασία να αυξάνεται προοδευτικά τις επόμενες μέρες ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε και επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την Παρασκευή.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα σημειωθεί στη χώρα θα οδηγήσει μεταξύ άλλων και σε τοπικές λασποβροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Στην πρόγνωσή του στο ιστολόγιο του και ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στάθηκε στο νέο κύμα σκόνης που θα μας «επισκιάσει» τις προσεχείς μέρες. Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο «Την Παρασκευή, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Τυνησία προς την περιοχή μας θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας και το Β. Αιγαίο και θα γίνει η αιτία για τη μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική προς την περιοχή μας. Αναφορικά με το πεδίο των ανέμων και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.»

Κλειστά σχολεία και αφρικανική σκόνη: Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, με βάση τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 (PM10) με πρώτιστη μέριμνα για τη μείωση της έκθεσης του πληθυσμού, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται σκόπιμο να παρθεί απόφαση ακόμα και για κλείσιμο των σχολείων για την προστασία της μαθητικής κοινότητας.

Σε ποιες περιπτώσεις θα κλείνουν τα σχολεία λόγω αφρικανικής σκόνης

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στη νέα εγκύκλιο όταν οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 υπερβαίνουν τα 150 μg/m³, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν τη διακοπή λειτουργίας βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κατόπιν επίσημης εισήγησης και σχετικής ανακοίνωσης των αρμόδιων φορέων. Παράλληλα, σε χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης εκδίδονται συστάσεις για περιορισμό της έντονης σωματικής δραστηριότητας και αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Σε πολύ υψηλές τιμές ρύπανσης, οι οδηγίες επεκτείνονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Η ευθύνη λήψης αποφάσεων ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Αττική, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αποφασίζουν οι κατά τόπους Περιφερειάρχες. Σκοπός όλων των μέτρων είναι η αποτελεσματική προστασία της υγείας των πολιτών κατά τη διάρκεια έντονων επεισοδίων αφρικανικής σκόνης.

Δείτε την εγκλύκλιο εδώ