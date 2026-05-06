Η Antigoni είναι έτοιμη να βάλει «φωτιά» στη σκηνή της Eurovision!

Η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, βρίσκεται ήδη στη Βιέννη και μόλις εχθές πραγματοποίησε την πρώτη της πρόβα ενώ η δεύτερη αναμένεται για την Παρασκευή.

Παρ’ όλα αυτά, η νεαρή ερμηνεύτρια, δεν σταματά να προβάρει τη χορογραφία και το τραγούδι τόσο πάνω στη σκηνή – όσο και στο σαλόνι του ξενοδοχείου που διαμένει.

{https://www.instagram.com/p/DX_V6sighHG/?img_index=1}

Στο σχετικό βίντεο που ακολουθεί απεικονίζεται η ίδια μαζί με την ομάδα της, ντυμένες με τα καθημερινά τους ρούχα, να προβάρουν ξανά και ξανά τη χορογραφία, προκειμένου να την τελειοποιήσουν.

Από την πλευρά της, η Antigoni, χαιρετά τους διαδικτυακούς της ακόλουθους και στη συνέχεια αρχίζει το χορό, κρατώντας ένα αντικείμενο που θυμίζει… μικρόφωνο.

{https://www.instagram.com/p/DYAE-5UjIlk/}