Η τραγουδίστρια τα «έσπασε» πάνω σε ένα τεράστιο τραπέζι και έβαλε «φωτιά» στην σκηνή της Eurovision 2026.

Η Antigoni είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 και η αποστολή βρίσκεται ήδη στην Βιέννη, με την ερμηνεύτρια να ολοκληρώνει με επιτυχία την πρώτη της πρόβα επί σκηνής.

Η νεαρή καλλιτέχνης το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε στην Αυστρία και το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου, πραγματοποίησε την πρώτη τεχνική πρόβα, ενώ η δεύτερη αναμένεται για την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Antigoni με τις τέσσερις χορεύτριες που την συνοδεύουν, χορεύουν πάνω σε ένα τεράστιο τραπέζι που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της σκηνικής παρουσίας, κάνοντας πράξη τον στίχο «dancing on the table», δηλαδή «χορεύω στο τραπέζι».

{https://www.instagram.com/p/DX_V6sighHG/?img_index=1}

Στην επίσημη ανακοίνωση, πέρα από το ογκώδες έπιπλο, αναφέρονται LED φωτισμοί και κίονες «βαμμένους» με μπλε φώτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, στις πρώτες φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι η σκηνή έχει πάρει φωτιά, με τα εφέ να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του show.

Τέλος, σε δηλώσεις που παραχώρησε η ίδια εχθές, απεικονίζεται ενθουσιασμένη μέσα σε ένα λευκό φόρεμα κεντημένο με πετράδια που λέγεται ότι θα είναι και αυτό που θα φοράει στην τελική της εμφάνιση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibhvpdcmzdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στις δηλώσεις της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γεια σας, είμαι η Antigoni και εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή από την πρώτη μου πρόβα. Θεέ μου, ήταν απίστευτα, έπρεπε να συγκρατηθώ από το να βάλω τα κλάματα καθ’ όλη τη διάρκεια. Συνέχεια βούρκωνα, σαν να συμβαίνει πραγματικά. Σας είπα ότι χορεύω πάνω στο τραπέζι και αυτό ακριβώς κάνουμε. Είμαι πολύ ευγνώμων, νιώθω πραγματικά ευλογημένη. Πάμε δυνατά Κύπρο!».

{https://www.instagram.com/p/DX9SV_DD8W9/}