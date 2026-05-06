Και θα ικανοποιήσουν ορκισμένους φαν τους και μη...

Οι Metallica έχουν μια σειρά από εξαιρετικά τραγούδια, πολλά από τα οποία είναι πολύ γνωστά στους οπαδούς του heavy metal, αλλά και σε όσους ακούν απλώς καλή μουσική.

Τα «Fade to Black», «For Whom the Bell Tolls», «Master of Puppets», «One» και -το δημοφιλές ακόμα και σε αυτούς που δεν ξέρουν τους Metallica- «Nothing Else Matters» είναι μόνο μερικά από τα μεγάλα κομμάτια, και είναι μεγάλα για καλό λόγο. Είναι τέλεια από την αρχή μέχρι το τέλος και βοήθησαν να καθοριστεί το είδος και τα υποείδη του metal. Νομιμοποίησαν μια μορφή τέχνης που πολλοί άνθρωποι ίσως θεωρούσαν απλώς οργισμένες κραυγές από... δαιμονισμένους παρανοϊκούς ή κάτι τέτοιο. Αναμφισβήτητα, το ρεπερτόριο των Metallica είναι πιο σύνθετο και ηχητικά πιο ποικιλόμορφο από αυτό των περισσότερων άλλων συγκροτημάτων που δραστηριοποιούνται στο είδος του metal. Εμπνευσμένοι αναμφίβολα από τους αιώνιους Black Sabbath και άλλους πρωτοπόρους της δεκαετίας του '70, οι Metallica απέδειξαν ότι η οργή και οι κραυγές μπορούν να συνδυαστούν με ευαισθησία και πολυπλοκότητα.

Θα συμφωνήσουμε ότι δεν είναι όλα τα τραγούδια τους επιτυχίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μόνα που αξίζει να ακούσει κανείς είναι αυτά που έχουν μεγάλη απήχηση ή είναι αμέσως αναγνωρίσιμα από εκατομμύρια ανθρώπους.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία και θα επιλέξουμε μόνο 10 από τα δεκάδες τραγούδια τους που θέλουμε να ακούσουμε στη μεγάλη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 9 Μαΐου.

Master of Puppets

Τραγούδι που πιθανότατα συνέβαλε στο να εμπνεύσει τόσες πολλές metal μπάντες να κάνουν το δικό τους ξεκίνημα. Βρίσκεται στο ομώνυμο τρίτο στούντιο άλμπουμ των Metallica και κυκλοφόρησε το 1986. Ήταν ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος που έγινε χρυσός, πουλώντας πάνω από 500.000 αντίτυπα.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

One

Tραγούδι με αντιπολεμικό χαρακτήρα, κυκλοφόρησε ως single για τον τέταρτο δίσκο τους ...And Justice for All, το 1988. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Metal Τραγούδι και είναι το πιο παιγμένο κομμάτι από το ...And Justice for All.

Enter Sandman

Το Enter Sandman είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Metallica, και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Το riff είναι απλό αλλά δυναμικό και σου κολλάει αμέσως στο μυαλό. Κυκλοφόρησε το 1991, συνέβαλε στην καθιέρωση του metal στο ευρύ κοινό και έφερε το συγκρότημα σε επαφή με ένα εντελώς νέο ακροατήριο. Το τραγούδι έχει μια σκοτεινή, σχεδόν απόκοσμη ατμόσφαιρα, αλλά είναι επίσης απίστευτα πιασάρικο.

Fade to Black

Eίναι η πρώτη δυναμική μπλάντα του συγκροτήματος η οποία κυκλοφόρησε ως το πρώτο single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Ride the Lightning το 1984. Ο Λαρς Ούλριχ θυμάται πως ο ίδιος όσο και ο Τζέιμς Χέτφιλντ ήταν «εμμονικοί με τον θάνατο» την εποχή που δημιουργήθηκαν το άλμπουμ και το τραγούδι. Ο Χέτφιλντ παραδέχτηκε αργότερα ότι μια διάρρηξη στο φορτηγό με τον εξοπλισμό τους, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του αγαπημένου του ενισχυτή Marshall, συνέβαλε επίσης στο ύφος του τραγουδιού.

For Whom the Bell Tolls

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το οποίο σπάνια απουσιάζει από το setlist τους και ελπίζουμε να μην πρωτοτυπήσουν στην συναυλία τους στην Αθήνα. Το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα For Whom the Bell Tolls, του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Ride the Lightning, το 1984 και η εισαγωγή του κομματιού δεν είναι ηλεκτρική κιθάρα αλλά το μπάσο του Κλιφ Μπάρτον.

Creeping Death

Το «Creeping Death» περιγράφει τη δέκατη πληγή της Αιγύπτου. Όταν ο Φαραώ αρνήθηκε να απελευθερώσει τους Εβραίους σκλάβους, ο Θεός έστειλε έναν άγγελο να αφαιρέσει τη ζωή κάθε πρωτότοκου παιδιού, εκτός αν το σπίτι είχε σημαδευτεί με το αίμα ενός αρνιού χωρίς ψεγάδι. Ο τίτλος προήλθε από ένα σχόλιο που έκανε ο μπασίστας Kλιφ Μπάρτον ενώ παρακολουθούσε την ταινία «Οι Δέκα Εντολές». Το κιθαριστικό riff γράφτηκε από τον κιθαρίστα Κερκ Χάμετ όταν ήταν μόλις 16 ετών. Θεωρείται ως ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος και είναι από τα πιο παιγμένα τραγούδια τους στις συναυλίες.

Whiplash

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, Kill 'em All, του 1983 και έκτοτε έχει διασκευαστεί από αρκετούς συγκροτήματα όπως οι Pantera, Destruction και Motörhead. Επίσης, σύμφωνα με τον Κερκ Χάμετ, ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Κερτ Κομπέιν, από τους Mellica.

The Unforgiven

Το The Unforgiven απέδειξε ότι οι Metallica μπορούσαν να είναι ταυτόχρονα «βαρύ» συγκρότημα και βαθιά συναισθηματικό, σηματοδοτώντας μια σημαντική καμπή στην καριέρα τους.

Κυκλοφόρησε ως το δεύτερο single από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ τους, το «Metallica» (γνωστό και ως The Black Album). Επίσης ακολούθησαν τα «The Unforgiven II», από το άλμπουμ Reload, και «The Unforgiven III», από το άλμπουμ Death Magnetic.

Nothing Else Matters

Η μπαλάντα που σίγουρα ξέρεις ακόμα και αν δεν γνωρίζεις τι εστί Metallica ή δεν έχεις ακούσει ποτέ σου heavy metal. Το τραγούδι που για κάποιους ήταν η αφορμή να πάρουν εισιτήριο για τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ. Για όλους αυτούς τους λόγους αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή τραγούδια των Metallica και δεν λείπει από καμία συναυλία τους.

Battery

Ήταν το πρώτο κομμάτι ενός από τα σημαντικότερα μέταλ άλμπουμ όλων των εποχών, του «Master of Puppets». Θεωρείται ευρέως ως το αποκορύφωμα του thrash meta και ξεκινά με ένα απειλητικό riff κλασικής κιθάρας. Από εκεί εξελίσσεται σε ένα φρενήρες, γρήγορο κομμάτι που αποτελεί φόρο τιμής στους πιστούς οπαδούς των Metallica. Οι οπαδοί είναι η μπαταρία που τους δίνει τη δύναμη να ροκάρουν.

