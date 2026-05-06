O Σωκράτης Μάλαμας έρχεται με την μπάντα του τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Στο πλευρό του αυτό το καλοκαίρι θα βρίσκεται η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

Θέατρο Πέτρας, Φεστιβάλ Πετρούπολης

Προπώληση: more.com

Συντελεστές



Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Νίκος Μαγνήσαλης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Γιάννης Μάλαμας | κρουστά, τραγούδι

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης

Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης