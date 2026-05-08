Το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ φάνηκε να αιμορραγεί σε αρκετές περιοχές, περιλαμβανομένων παραδοσιακών προπυργίων του σε πρώην βιομηχανικές περιφέρειες στην κεντρική και τη βόρεια Αγγλία, καθώς και ορισμένων τμημάτων του Λονδίνου.

Ο Κιρ Στάρμερ υπέστη μεγάλες απώλειες στις δημαρχιακές, περιφερειακές, αλλά και κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία και έδειξαν την έκταση του θυμού των ψηφοφόρων με την κυβέρνησή του, δημιουργώντας νέες αμφιβολίες για το μέλλον του μόλις δύο χρόνια μετά τη σαρωτική νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ φάνηκε να αιμορραγεί σε περιοχές που ανακοίνωσαν αποτελέσματα στη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένων παραδοσιακών προπυργίων του σε πρώην βιομηχανικές περιφέρειες στην κεντρική και τη βόρεια Αγγλία, καθώς και ορισμένων τμημάτων του Λονδίνου.

Το κόμμα που ωφελήθηκε περισσότερο είναι το αντιμεταναστευτικό λαϊκιστικό Reform UK του υποστηρικτή του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο κέρδισε περισσότερες από 200 έδρες σε συμβούλια στην Αγγλία και μπορεί να αποτελέσει την κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης στη Σκωτία και την Ουαλία, απέναντι στο Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα και το Plaid Cymru (Κόμμα της Ουαλίας), που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία των εν λόγω δύο χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η εικόνα είναι τόσο κακή όσο αναμενόταν για το Εργατικό Κόμμα ή ακόμα χειρότερη», λέει ο Τζον Κέρτις, ένας από τους πιο έγκυρους βρετανούς ειδικούς στις δημοσκοπήσεις.

Οι εκλογές για 136 τοπικά συμβούλια στην Αγγλία, καθώς και για τα κοινοβούλια στη Σκωτία και την Ουαλία, αποτελούν το πιο σημαντικό τεστ της κοινής γνώμης πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές που αναμένονται το 2029.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βουλευτές του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος είπαν πως, αν το κόμμα έχει κακές επιδόσεις στη Σκωτία, χάσει την εξουσία στην Ουαλία και δεν κρατήσει πολλές από τις σχεδόν 2.500 έδρες του σε τοπικά συμβούλια, για τις οποίες έγιναν εκλογές στην Αγγλία, τότε ο Στάρμερ θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα πίεση για να παραιτηθεί ή να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι διευρύνονται οι ρωγμές στο παραδοσιακό δικομματικό σύστημα της Βρετανίας, που το μετατρέπουν σε μια πολυκομματική δημοκρατία, επισημαίνει το Reuters, κάτι που αναλυτές λένε πως αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στα βρετανικά πολιτικά πράγματα κατά τον τελευταίο αιώνα.

Τα δύο άλλοτε κυρίαρχα κόμματα, το Εργατικό και το Συντηρητικό, χάνουν ψήφους προς όφελος του Reform UK και, στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, υπέρ του αριστερού οικολογικού Πράσινου Κόμματος, ενώ εθνικιστικά κόμματα αναμένεται να κερδίσουν τις εκλογές στη Σκωτία και την Ουαλία.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα «υπερβαίνουν κατά πολύ» τις προσδοκίες του και αντιπροσωπεύουν μια «ιστορική αλλαγή στα πολιτικά πράγματα της Βρετανίας».

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ μπορεί ακόμα να αντιστρέψει την κατάσταση, λέει ο υπουργός Άμυνας

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση, όταν ερωτήθηκε αν ο Στάρμερ θα πρέπει να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

«Πιστεύω ότι είναι ακόμα ικανός να κάνει τη δουλειά, εξακολουθεί να μπορεί να το αντιστρέψει», δήλωσε ο Χίλεϊ σήμερα στον ραδιοσταθμό Times Radio αφού το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ υπέστη βαριές εκλογικές απώλειες στις τοπικές εκλογές.

«Πιστεύω ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι το εν δυνάμει χάος μιας εκλογής ηγεσίας», τόνισε.

ι