Συνεδρίαση της Επιτροπής με την παρουσία Ανδρουλάκη- Η Χαριλάου Τρικούπη καταστρώνει και τη στρατηγική της για το πώς θα αντιμετωπίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σε μικρότερο βαθμό το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στους παροικούντες την ΠΑΣΟΚική Ιερουσαλήμ μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της επιτροπής ψηφοδελτίων που έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι. Στην Χαριλάου Τρικούπη αρχίζει να ανεβαίνει ψηλά το σενάριο των πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων.

Πολύ περισσότερο όταν ο κ. Ανδρουλάκης έχει δεχτεί εδώ και καιρό εισηγήσεις προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε ανακοινώσεις για τις περιφέρειες που θα είναι υποψήφιοι μια σειρά από κορυφαία στελέχη της παράταξης. Μέχρι πρότινος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να φανεί ότι κάνει διακρίσεις για τα στελέχη του. Και αυτό απαντούσε όταν κάποιοι του αντέτειναν πως ο κ. Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό τις υποψηφιότητες στενών συνεργατών του, όπως είναι ο Παύλος Μαρινάκης στα Βόρεια, ο Νίκος Ρωμανός στα Νότια, ο Μάριος Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική κλπ.

Όπως και να έχει, τώρα φαίνεται πως ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να τρέξει τα ψηφοδέλτια, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε άμεσα ανακοινώσεις κορυφαίων στελεχών. Ο κατάλογος αυτός συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Άννα Διαμαντοπούλου για τον Νότιο Τομέα, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο για την Πρέβεζα, τον Δημήτρη Μάντζο για τον Βόρειο Τομέα, τον Παναγιώτη Δουδωνή για την Λέσβο, τον Χρήστο Κακλαμάνη για τον Νότιο Τομέα, τον Λευτέρη Καρχιμάκη για τον Δυτικό Τομέα, τον Πέτρο Παππά και την Ράνια Θρασκιά για την Α’ Θεσσαλονίκης κλπ.

Ο Αλέξης και η γραμμή

Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη καταστρώνει και τη στρατηγική της για το πώς θα αντιμετωπίζει από εδώ και στο εξής το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σε μικρότερο βαθμό το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Στη συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου συμφωνήθηκε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην είναι αυτά που ανοίγουν το χορό των επιθέσεων κατά του πρώην πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα, όμως, να μην αφήνουν και τίποτα αναπάντητο αν δέχονται προκλήσεις και επικριτικά σχόλια.

Σε ότι αφορά στην κυρία Καρυστιανού, συμφωνήθηκε να ακολουθεί η στάση που έχει ως τώρα το ΠΑΣΟΚ απέναντί της, δηλαδή σαν να μην υπάρχει. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να είναι πλέον πολύ προσεχτικά στις δημόσιες εμφανίσεις τους και να μην γίνονται διαφοροποιήσεις από την κεντρική γραμμή. Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκε για συχνές συνεδριάσεις των οργάνων προκειμένου να έχουν τα στελέχη του κόμματος ενεργό ρόλο στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων.