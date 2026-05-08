Οι περισσότεροι σίγουρα έχετε δει στα social media δημιουργούς περιεχομένου να λένε ότι ξεκινούν τη μέρα τους με ένα φλιτζάνι ζεστό νερό, υποσχόμενοι πολλά οφέλη, από καλύτερη πέψη μέχρι λαμπερό δέρμα. Η κατανάλωση χλιαρού ή ζεστού νερού το πρωί έχει βαθιές ρίζες σε παραδοσιακές και ολιστικές πρακτικές υγείας και είναι ένας ήπιος τρόπος για να «ξυπνήσει» το σώμα.

Σύμφωνα με την διατροφολόγο Kaitlyn Ashner, «Το να ξεκινάς τη μέρα σου με υγρά είναι μια καλή συνήθεια, καθώς οι περισσότεροι ξυπνάμε λίγο αφυδατωμένοι μετά από μια ολόκληρη νύχτα χωρίς να πίνουμε τίποτα». Ωστόσο, η ίδια προσθέτει τα οφέλη δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη θερμοκρασία του νερού, όσο με το ίδιο το νερό.

Τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε ζεστό νερό κάθε πρωί και τι απ' όσα σας υπόσχονται είναι μύθος:

1. Βοηθά στην ενυδάτωση του σώματος μετά τον ύπνο

Μία από τις πιο άμεσες επιδράσεις του ζεστού νερού το πρωί είναι η ενυδάτωση. «Το βασικό δεν είναι η θερμοκρασία αλλά η ενυδάτωση», τονίζει η διατροφολόγος Danielle Smiley. «Μετά από έναν ύπνο, το σώμα βρίσκεται φυσιολογικά σε ήπια αφυδάτωση, οπότε το νερό το πρωί βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας των υγρών, υποστηρίζει την κυκλοφορία και ενεργοποιεί τις φυσιολογικές λειτουργίες», προσθέτει.

Η αφυδάτωση κατά τη διάρκεια του ύπνου συμβαίνει επειδή το σώμα συνεχίζει να χάνει υγρά μέσω αναπνοής, εφίδρωσης και παραγωγής ούρων. Όταν ξυπνάτε, έχουν περάσει αρκετές ώρες χωρίς αναπλήρωση αυτών των απωλειών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κόπωση, «θολούρα» στη σκέψη και πιο αργή πέψη. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη διάθεση, ενώ η ενυδάτωση το πρωί βελτιώνει την εγρήγορση και τη νοητική διαύγεια.

2. Μπορεί να διεγείρει ήπια την πέψη

«Ο ισχυρισμός ότι το ζεστό νερό βοηθά την κινητικότητα του εντέρου έχει κάποια βάση», λέει η Ashner. «Η κατανάλωση οποιουδήποτε υγρού το πρωί ενεργοποιεί το γαστροκολικό αντανακλαστικό», προσθέτει.

Αυτό είναι μια φυσική αντίδραση όπου το πεπτικό σύστημα «ξυπνά» όταν μπαίνουν τροφές ή υγρά στο στομάχι.

Τα ζεστά υγρά μπορεί να κάνουν αυτή την αντίδραση πιο αισθητή, επειδή είναι πιο ήπια και ευχάριστα στην κατανάλωση το πρωί. Ωστόσο, όπως εξηγεί η διατροφολόγος Grace D. Garrett, η θερμοκρασία δεν είναι ο βασικός παράγοντας. «Το πιο σημαντικό είναι η ενυδάτωση συνολικά», τονίζει. «Τα επαρκή υγρά βοηθούν στη σωστή σύσταση των κοπράνων και στη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου».

3. Μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθήσει στη χαλάρωση

Η έναρξη της ημέρας με ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να συμβάλει σε αίσθηση ηρεμίας. Η Smiley προσθέτει ότι τα ζεστά υγρά είναι πιο ευχάριστα και εύκολα στην κατανάλωση το πρωί.

Έρευνες δείχνουν ότι η έκθεση στη ζέστη συνδέεται με χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς, λιγότερη μυϊκή ένταση και συνολική χαλάρωση.

Επιπλέον, μια απλή πρωινή ρουτίνα, όπως το απολαμβάνεις ένα ζεστό ρόφημα, συνδέεται με καλύτερη ενσυνειδητότητα και μειωμένο στρες. Ακόμη και μικρές, σταθερές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της διάθεσης.

4. Μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα του οισοφάγου

Το ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία του οισοφάγου, δηλαδή στο πόσο αποτελεσματικά κινούνται τροφή και υγρά προς το στομάχι. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με οισοφαγικούς σπασμούς ή δυσκολίες την κατάποση.

Μελέτες δείχνουν ότι τα ζεστά υγρά μπορούν να χαλαρώσουν τον οισοφάγο και να βελτιώσουν τη διέλευση της τροφής, ενώ τα πολύ κρύα υγρά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιδεινώσουν προσωρινά τα συμπτώματα.

Συμπέρασμα ειδικών

Το να πίνεις ζεστό νερό κάθε πρωί μπορεί όντως να είναι μια υγιεινή συνήθεια, αλλά όχι για τους λόγους που συχνά προβάλλονται στο διαδίκτυο. Τα βασικά οφέλη προκύπτουν από την ενυδάτωση, όχι από τη θερμοκρασία.

Το νερό το πρωί βοηθά στην αναπλήρωση υγρών, την κυκλοφορία και την ομαλή «εκκίνηση» του σώματος μετά τη νύχτα. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει την πέψη και τη λειτουργία του εντέρου.

Τελικά, το καλύτερο νερό είναι αυτό που πίνεις σταθερά. Αν το ζεστό σε βοηθά να διατηρήσεις αυτή τη συνήθεια, τότε εκεί βρίσκεται το πραγματικό όφελος.

Με πληροφορίες από eatingwell.com