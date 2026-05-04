Οι οργανισμοί νερού περνούν σε μια πιο οργανωμένη και «προγραμματισμένη» λειτουργία.

Με μια νέα κανονιστική απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) βάζει για πρώτη φορά σαφείς κανόνες στο πώς οργανώνονται και ελέγχονται οι πάροχοι νερού στη χώρα. Στο εξής, όλες οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης θα πρέπει υποχρεωτικά να καταρτίζουν πενταετή σχέδια (Γενικά Σχέδια Υπηρεσιών Ύδατος – Γ.Σ.Υ.Υ.) για το πώς θα λειτουργούν και θα αναπτύσσονται, αλλά και να υποβάλλουν κάθε χρόνο αναλυτικές εκθέσεις με το τι έκαναν και τι σχεδιάζουν να κάνουν.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί νερού περνούν σε μια πιο οργανωμένη και «προγραμματισμένη» λειτουργία. Για παράδειγμα, μια δημοτική επιχείρηση σε μια μεσαία πόλη μπορεί να διαπιστώσει ότι χάνει πάνω από το ένα τρίτο του νερού λόγω διαρροών. Με το νέο σύστημα, δεν θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα αποσπασματικά, αλλά θα καταρτίζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πενταετίας: θα αλλάξει παλιούς σωλήνες, θα βάλει «έξυπνους» μετρητές και συστήματα που εντοπίζουν άμεσα τις βλάβες και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό της. Όλα αυτά θα γίνονται με συγκεκριμένο στόχο, όπως για παράδειγμα να πέσουν οι απώλειες στο 20% μέσα σε πέντε χρόνια.

Αντίστοιχα, σε νησιά όπου το νερό είναι περιορισμένο, οι πάροχοι θα πρέπει να σκέφτονται πιο μακροπρόθεσμα. Έτσι, μπορεί να προγραμματίσουν μονάδες αφαλάτωσης, να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό για πότισμα και να φτιάχνουν δεξαμενές για τις περιόδους που υπάρχει αυξημένη ζήτηση, όπως το καλοκαίρι. Παράλληλα, θα λαμβάνουν υπόψη και την αύξηση του τουρισμού, αλλά και το κόστος, ώστε να ξέρουν από πριν αν και πόσο θα επηρεαστούν οι τιμές για τους καταναλωτές.

Στα σχέδια αυτά μπαίνουν πλέον και περιβαλλοντικοί στόχοι. Μεγάλες εταιρείες ύδρευσης, για παράδειγμα, θα επενδύουν σε πιο «πράσινες» λύσεις, όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοαερίου και πιο αποδοτικό εξοπλισμό, ώστε να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Την ίδια ώρα, οι ετήσιες εκθέσεις θα λειτουργούν σαν «έλεγχος προόδου». Αν ένα έργο καθυστερήσει, όπως η αντικατάσταση σωλήνων λόγω γραφειοκρατίας, η εταιρεία θα πρέπει να εξηγήσει τι πήγε στραβά και να προσαρμόσει το σχέδιό της. Αν αυξηθεί το κόστος, για παράδειγμα λόγω ενέργειας, θα πρέπει να δείξει πώς θα το αντιμετωπίσει και αν χρειάζεται να αλλάξουν τα τιμολόγια.

Τέλος, σημαντικό κομμάτι των εκθέσεων είναι και η ποιότητα του νερού. Οι πάροχοι θα καταγράφουν ελέγχους, αποτελέσματα δειγματοληψιών και παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, δίνοντας μια πιο καθαρή εικόνα τόσο στη ρυθμιστική αρχή όσο και στους πολίτες.