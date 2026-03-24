Επιστήμονες, μηχανικοί και φορείς πολιτικής από όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στα Χανιά για συζητήσουν για το μέλλον των υδάτινων πόρων.

Στο παλιό λιμάνι των Χανίων δίνει ραντεβού φέτος τον Σεπτέμβριο η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για να συζητήσει για το νερό και την περιβαλλοντική καινοτομία.

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Ελλάδα το διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Υδάτων (International Water Association) για την κυκλική διαχείριση του νερού και τις πράσινες τεχνολογίες επεξεργασίας και λύσεων βασισμένων στη φύση. Και αυτό είναι είδηση!

Πίσω από αυτή τη σημαντική διοργάνωση βρίσκεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης, που ηγείται του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο καθηγητής διατελεί για πρώτη φορά πρόεδρος- ο πρώτος Έλληνας σε αυτή τη θέση στα 35 χρόνια της ομάδας - της επιστημονικής ομάδας των Συστημάτων Τεχνητών Υγροβιότοπων για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υδάτων (Specialist Group ‘Wetland Systems for Water Pollution Control’) της Διεθνούς Ένωσης Υδάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Στεφανάκης επανεκλέχτηκε πέρυσι και στην προεδρία της Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής (International Ecological Engineering Society), πάλι ως ο πρώτος Έλληνας σε αυτή τη θέση στα 33 χρόνια αυτής της οργάνωσης. Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13-17 Σεπτεμβρίου 2026, θα συγκεντρώσει 400–500 ειδικούς από πάνω από 50 χώρες, από κορυφαίους ερευνητές και μηχανικούς έως εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και φορέων χάραξης πολιτικής. Θα συνδυάζει workshops, επισκέψεις πεδίου σε καινοτόμες εγκαταστάσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η επιστήμη συναντά την πράξη και η γνώση γίνεται εμπειρία.

«Η επιλογή των Χανίων ως τόπου διεξαγωγής υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας και της Μεσογείου στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων διαχείρισης νερού, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα πανέμορφο και ζωντανό σκηνικό για τη διεθνή αυτή συνάντηση», σχολιάζει ο καθηγητής.

Ο Αλέξανδρος Στεφανάκης δεν είναι απλώς ένας πανεπιστημιακός, είναι επιστήμονας που μετατρέπει την έρευνα σε πρακτικές λύσεις, συνδυάζοντας καινοτομία και την τεχνογνωσία με τη βιωσιμότητα και την υλοποίηση στο πεδίο. Η δουλειά του επικεντρώνεται στη μηχανική του νερού και των υγρών αποβλήτων, επικεντρώνοντας σε λύσεις βασισμένες στη φύση με βάση την οικολογική μηχανική και την κυκλική οικονομία, ενώ η διεθνής αναγνώρισή του τον κατατάσσει στο κορυφαίο 2% επιστημόνων παγκοσμίως σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Μέσα από τα έργα του, από τεχνητούς υγροβιότοπους επεξεργασίας λυμάτων στη Μέση Ανατολή και τη Βραζιλία μέχρι οικολογικά συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη Σαουδική Αραβία, δείχνει πώς η επιστήμη μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και στο περιβάλλον.

«Το συνέδριο εστιάζει σε καινοτόμες και βιώσιμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων που αλλάζουν τον τρόπο ανάπτυξης και επέκτασης των αστικών υποδομών, παρουσιάζοντας λύσεις πράσινων υποδομών όπως είναι οι τεχνητοί υγροβιότοποι επεξεργασίας λυμάτων, οι πράσινες οροφές και δώματα, τα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης αστικής απορροής και η επαναχρησιμοποίηση του νερού, προσφέροντας πολλαπλές οικοσυστημικές υπηρεσίες και προωθώντας την κυκλική οικονομία», προσθέτει ο Δρ Στεφανάκης.

Με την κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη ζήτηση νερού να αυξάνουν τις πιέσεις στους υδατικούς πόρους, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ζήσουν ένα μοναδικό ‘lifestyle’ περιβάλλον: επιστήμη και γνώση δίπλα στη θάλασσα, workshops και επισκέψεις σε καινοτόμες εγκαταστάσεις, μέσα σε μια πόλη που συνδυάζει ιστορία, φυσική ομορφιά και σύγχρονη καινοτομία.

Με τη διοργάνωση αυτή, η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη αναδεικνύονται ως κέντρο βιώσιμης καινοτομίας, δείχνοντας πως η επιστήμη μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με την καθημερινή ζωή σε έναν τόπο με ιστορία χιλιετιών, προσφέροντας παράλληλα λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι, για πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου. Οι υποβολές εργασιών και οι εγγραφές λήγουν στις 31 Μαρτίου.