Αποφεύγοντας τις ευθείες αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών κύλησε η πρώτη μέρα του 2ου Συνεδρίου του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι», που αφορούσε στην αξιολόγηση των ψηφιακών πειστηρίων και βίντεο και στην πιθανή επέκταση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα.

Αν και το πρόγραμμα ανέφερε κύκλο ομιλιών για το θέμα των Τεμπών τελικά αυτό δεν συζητήθηκε παρά μόνο με σύντομες και γενικόλογες εισηγήσεις. Το επιχείρημα του προεδρεύοντος της διαδικασίας επιτ. Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Π. Παναγιωτόπουλου ήταν ότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Δεν αναλύθηκαν ούτε καν τα αμιγώς νομικά ζητήματα που έχουν ανακύψει, όπως η δήλωση αποχής της Προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, μετά από 21 συνεδριάσεις και το Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που την έκανε αποδεκτή, αναβάλλοντας επ’ αόριστον την υπόθεση. Μία εξέλιξη που απασχόλησε έντονα το νομικό κόσμο καθώς χαρακτηρίστηκε ως «πρωτοφανής» η ενέργεια της Προέδρου όπως και το σχετικό Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Την ίδια ώρα βέβαια είναι βέβαια είναι κοινώς παραδεκτό ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών θα δημιουργήσει νομολογία. Ειπώθηκε εξάλλου και στο 2ο Συνέδριο των ποινικολόγων, που διεξάγεται Σάββατο και Κυριακή, 9 και 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο κτίριο της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Δικηγόροι της υπόθεσης των Τεμπών, πλην της κ. Ανάσογλου, δικηγόρος επιζώντων, δεν κλήθηκαν να μιλήσουν. Επιτράπηκε επίσης μία τρίλεπτη παρέμβαση της κ. Μαίρης Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρου συγγενών θυμάτων και διαδίκου της επ’ αόριστον αναβληθείσας δίκης για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Θανατηφόρα έκθεση

Συγκεκριμένα στην υπόθεση των Τεμπών αναφέρθηκε ο δικηγόρος Πατρών κ. Π. Κορατζόπουλος.

Στην εισήγησή του αναφέρθηκε στη δυνατότητα αναζήτησης ποινικών ευθυνών προσώπων, πέραν των ήδη κατηγορουμένων στην περίπτωση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Επικαλούμενος το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα μίλησε για το «έγκλημα της έκθεσης, ως συγκεκριμένης διακινδύνευσης της ζωής του παθόντα. Πρόκειται για γνήσιο, διαρκές, πολύτροπο και υπαλλακτικά μικτό έγκλημα. Συντελείται με την έκθεση άλλου, ώστε να καταστεί αβοήθητος και να υποστεί την απώλεια της ζωής του. Το έγκλημα της έκθεσης σε κίνδυνο ως έγκλημα ενέργειας τελείται και με παράλειψη. Περιάγεται κάποιος από θέση ασφαλή σε επικίνδυνη και καθίσταται αβοήθητος».

Σε άλλο σημείο της εισήγησής του ο κ. Κορατζόπουλος αναφέρθηκε στην έννοια του δόλου, ο οποίος απαιτείται για το βασικό έγκλημα της έκθεσης. «Ο δόλος – συνέχισε – συνίσταται στη συνείδηση του δράση ότι ο παθών περιάγεται σε επικίνδυνη κατάσταση».

Πέραν του βιβλιογραφικών και νομολογιακών δεδομένων ο κ. Κορατζόπουλος έθεσε στην κρίση των συναδέλφων του αλλά και των δικαστικών λειτουργών που συμμετείχαν στο Συνέδριο (μεταξύ των οποίων και ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Αχιλλέας Ζήσης) , ως πραγματολογική βάση του εγκλήματος της θανατηφόρας έκθεσης, στην περίπτωση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, τα εξής:

- Προέκυψε πλημμελής εκπαίδευση σιδηροδρομικών, γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την πλημμέλεια

- Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων. Όφειλαν να ενεργοποιήσουν προληπτικά ελεγκτικούς μηχανισμούς

- Γνώριζαν τις ατελείς προβληματικές, ανολοκλήρωτες συμβάσεις για την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κίνησης

- Γνώριζαν την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας και παρέλειψαν την εγκατάσταση

- Γνώριζαν τις λειτουργικές και συστηματικές ατέλειες ως αποδέκτες εξώδικων διαμαρτυριών συνδικαλιστικών φορέων

- Συνομολογήθηκε από όλα τα κόμματα ο νομοτελειακός χαρακτήρας του δυστυχήματος

- Συνομολογήθηκε σε ανώτατο επίπεδο η πολιτική ευθύνη και συνομολογήθηκε από τον αρμόδιο υπουργό η πολιτική ευθύνη συνοδευόμενη από παραίτηση

- Ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή σε χρόνο προγενέστερο του δυστυχήματος υπεραμύνθηκε εμφατικά υπέρ της ασφάλειας χρήσης του σιδηροδρόμου

- Κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης στη Βουλή τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ήταν γνωστές οι ατέλειες και τα ελαττώματα σε όλους , όμως η επικοινώνησή τους στο ευρύ κοινό θα κατέστρεφε οικονομικά τον Οργανισμό.

Το Συνέδριο που πραγματοποιείται στην παλιά Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.